Bringer do Brasil ABRE CARGOS em CINCO ESTADOS

A Bringer do Brasil, famosa empresa de logística especializada no transporte aéreo, está recrutando novas pessoas para preencher o seu quadro. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, veja quais são os cargos ofertados e suas respectivas localidades:

Assistente Comercial – Anápolis – GO – Venda Externa;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Venda Externa;

Assistente de Logística – Anápolis – GO – Logística: Responsável por atender os clientes, receber solicitações de coleta dos clientes ou prestadores de serviço, efetuar solicitações de coletas, coletas dedicadas e entregas de cargas, com a responsabilidade de atender os clientes dentro do prazo;

Executivo (a) de Vendas Interno (a) – Campinas – SP – Venda Interna;

Auxiliar de Contas a Receber – Cachoeirinha – RS – Contas a Pagar e Receber;

Assistente de Logística – São José dos Pinhais – PR – Logística;

Assistente Comercial – Cachoeirinha – RS – Atendimento;

Assistente de Suporte – Rio de Janeiro – RJ – Suporte Técnico;

Executivo (a) de Vendas Interno (a) – Aparecida de Goiânia – GO – Venda Interna.

Mais sobre a Bringer do Brasil

Falando mais sobre a Bringer do Brasil, vale a pena destacar que a empresa vem desenvolvendo um grande número de serviços os quais possibilitaram a companhia a ter um significante crescimento nas últimas décadas, não somente em números, mas também em reconhecimento no mercado brasileiro e internacional de cargas.

A Bringer do Brasil vem fornecendo o melhor serviço na indústria de carga por mais de 25 anos, atendendo todos os 6 principais continentes oferecendo serviços de carga aérea com excelência.

É credenciada junto a todas as companhias aéreas nacionais e registrados junto a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), SNEA (Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias) e ao IATA (International Air transport Association).

A empresa busca atender as necessidades dos clientes, com o objetivo de se dedicar a excelência em serviços de transporte internacional. A experiência e excelência a coloca entre os melhores operadores de cargas no Mundo. Por fim, possui uma equipe com larga experiência treinada e estruturada para oferecer aos clientes o que há de melhor em logística internacional.

Confira alguns benefícios



Você também pode gostar:

Programa de Apoio Psicológico;

Gympass;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale-alimentação;

Participação nos lucros;

Seguro de Vida;

Vale-transporte;

Comissões.

Como se candidatar em uma das vagas listadas acima?

Agora que a lista de vagas da Bringer do Brasil já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página da InfoJobs. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!