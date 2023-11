Britney Spears compartilha a história do retrocesso de Taylor Swift

Britney Spears compartilhou um Taylor Swift história de retrocesso e foto no Instagram. A postagem incluía fotos dos dois juntos em 2003, quando Rápido teria cerca de 13 ou 14 anos e outro no MTV Video Music Awards em 2008.

“Isso é há muito tempo, mas é muito legal… Durante minha Oops Tour, recebi uma batida na minha porta,” Lanças escreveu no Instagram.

“Meu grande amigo na época era o assistente do meu empresário que estava tentando se tornar empresário. Alguém bateu na porta e então ele disse: ‘Tenho uma garota chamada Taylor que quer entrar e cantar para você.’ Eu estava tipo, claro !!!

“Ele entra e ela canta uma linda música com seu violão. Eu fiquei tipo uau uau, ela é inacreditável !!! Tiramos uma foto e ela se tornou a mulher pop mais icônica da nossa geração.

“Que legal, ela toca em estádios, e eu prefiro os vídeos dela aos filmes qualquer dia. Ela é deslumbrante !!! Garota apaixonada.”

Prosperando nas paradas

Rápido lançou recentemente “1989 (Taylor’s Version)”, sua última regravação, que alcançou o primeiro lugar na parada de álbuns da Billboard 200. A faixa do vault “Is It Over Now?” também estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100.

Enquanto isso, Chefes de Kansas City estrela Travis Kelce compareceu à segunda noite do Eras Tour na Argentina, torcendo pela namorada, Rápidoda tenda VIP ao lado de seu pai, Scott Swift.