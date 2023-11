Britney Spears cordial com Sam Asghari, acordo de divórcio iminente

Coisas entre Britney Spears e o ex dela Sam Asghari não são mais tóxicos depois de alguns meses turbulentos… com o acordo de divórcio quase finalizado.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … a dupla agora está cordial após a bomba do divórcio, com o preparador físico ainda vivê-lo no arranha-céu de Los Angeles. financiado por Britney no valor de US$ 10 mil por mês.