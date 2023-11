Brittany Mahomes compartilha um álbum de fim de semana com champanhe no WAGs com Taylor Swift em Nova York

Aembora ela seja atualmente a artista de maior sucesso no mundo, Taylor Swift parece gostar da vida de um WAG de futebol. Ela foi vista curtindo o Chefes de Kansas City jogos ao lado Brittany Mahomes e no fim de semana passado, ela saiu à noite com as garotas com a esposa de PAtrick Mahomes. Brittany compartilhou uma série de fotos onde ela sai com alguns de seus amigos mais próximos, mas sua postagem mais recente de terça-feira revela que ela também tinha Taylor Swift como parte de sua comitiva. Mas aquele fim de semana não foi apenas sobre WAGs, houve outras grandes celebridades que se juntaram à noite das garotas em Nova York, além de Taylor Swift. Brittany Mahomes está saindo com alguns dos maiores nomes do mundo do entretenimento.

Jackson Mahomes se junta ao aperto de mão de Brittany e Taylor SwiftParker Johnson

Com quem mais Brittany Mahomes festejou no fim de semana?

De acordo com as múltiplas fotos tiradas pelos paparazzi, Brittany Mahomes não só saiu com o grupo habitual de amigos que ela tem. Entre os outros rostos conhecidos naquela noite de garotas na cidade de Nova York, também pudemos identificar pessoas como Selena Gomez, Cara Delevigne, Gigi Hadid e Sophie Turner. Taylor Swift parecia estar no centro de toda a noite com Brittany Mahomes sempre ao seu lado. No entanto, ainda não está claro se as imagens mais recentes de Brittany e Taylor são daquela noite na cidade de Nova York ou se são de um encontro mais recente em Kansas City. Tenha em mente que Taylor está passando muito mais tempo no Kansas devido ao seu romance com Travis Kelce.

As outras duas mulheres nas fotos mais recentes são Lyndsay Bell e Paige Buechele. Estas são as esposas do tight end dos Chiefs Blake Bell e ex-quarterback Shane Buechele. Ambos acompanhados Bretanha Mahomes para a casa de Taylor Swift em Tribeca e fizeram parte do fim de semana divertido. Depois de Chefes de Kansas CityNa última vitória, Taylor e Brittany levaram todos os seus amigos para comemorar em Manhattan. Os Chiefs acabaram de jogar na cidade alemã de Frankfurt, onde derrotaram o Golfinhos de Miami 21-14.