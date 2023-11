Brittany Mahomes não é mais tão especial para Taylor Swift: Ciara Wilson recebe o mesmo presente da cantora

Brittany Mahomes pode não ser Taylor Swiftamigo favorito de agora como cantor da “Eras Tour” aparece para presentear o mesmo Ciara Wilson.

O presente é um cardigã de edição limitada de 1989, álbum produzido pela artista ganhadora do Grammy e que agora ela ofereceu para Wilson quem é a esposa de os Denver Broncos quarterback Russel Wilson.

O cardigã veio como parte de um box set de 1989 da Rápidoque incluía uma cópia do álbum e uma nota personalizada dela enquanto continuava sua “Eras Tour”. Wilson respondeu com um simples “Obrigado @taylorswift”, com um coração amoroso no Instagram.

Taylor Swift distribui água aos fãs devido ao calor intenso durante seu show no Brasil

Rápido continua a cair no mundo da NFL desde que começou a namorar o Chefes de Kansas City‘ extremidade apertada, Travis Kelcee agora ela fez sua mais recente amiga no esporte depois de se aproximar Patrick Mahomes‘ esposa.

Mas, em vez de ser uma conexão com o futebol, é provável que seja por causa de suas carreiras de músicos. WilsonOs próprios talentos de Bia também fizeram dela uma cantora de sucesso, que conseguiu chegar ao topo da Billboard Hot 100 e do UK Singles Chart com ‘Goodies’ e ganhou disco de platina recentemente em 2019.

Em todo o caso, Brittany Mahomes provavelmente é insensível o suficiente para não levar o gesto para o lado pessoal e não permitir que isso afete a amizade deles, então certamente a veremos e Rápido assistir a jogos da NFL no futuro.

Onde será o próximo show de Taylor Swift?

Rápido está atualmente no Brasil e acaba de completar a etapa do Rio de Janeiro em sua passagem pela América do Sul. Ela até encontrou tempo para ajudar a resgatar os fãs no calor sufocante, garantindo que eles recebessem a água necessária.

Sua próxima viagem continuará no Brasil, mas ela seguirá para São Paulo para encerrar suas apresentações em 2023 antes da turnê ser retomada no próximo ano.

Ela está programada para se apresentar nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, estádio com capacidade para 43.713 pessoas, de propriedade do Palmeiras.