Brittany Mahomes oferece um tour privado pelo campo de golfe no quintal de sua mansão em Kansas City

BRittany Mahomes recentemente mostrou um vislumbre do que é ter um campo de golfe privado no Instagram que apresentava o que o Kansas City Chiefs QB faz no green.

Os Mahomes estão felizes em seu curso enquanto trazem Sterling Skye e Patrick “Bronze” Lavon, de quase 1 ano de idade, para esticar as pernas andando ao redor de um lago. Enquanto isso, Brittany contou outra história em que as duas crianças estavam se divertindo na areia do curso.

O campo de golfe privado de Patrick e Brittany Mahomes é lindo

No vídeo, Brittany tentou explicar aos seus cães qual é o propósito de um santrap “Ei, não é assim que deveria funcionar. Vocês estão indo embora [paw] imprime em todos os lugares“,

Após o vídeo, ela também acrescentou que gostou de servir o jantar para sua família ao acrescentar “Preparando o jantar com meus homens esta noite”, enquanto Patrick também se juntou a ela na preparação da refeição na cozinha contemporânea de alto padrão com armários pretos e cromados e eletrodomésticos de primeira linha.

A casa também possui uma propriedade ultraprivada com um longo acesso, uma enorme piscina e metade de um campo de futebol especialmente projetado para o Super Bowl campeão para fazer alguns exercícios e praticar alguns movimentos característicos.

Embora esta seja uma ótima casa, os Mahomes também possuem um portfólio impressionante com um Condomínio em Kansas City, outra casa, terreno baldio no Missouri e outro lugar em Westlake, Texas.