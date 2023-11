Bronny James teve que parar devido a um problema cardíaco, mas não se aposentará do basquete

Lebron JamesO filho Bronny pode começar sua carreira no basquete universitário com os Trojans da USC se for aprovado em seu exame de saúde no final de novembro.

Isso vem depois Bronny James sofreu uma parada cardíaca durante o treinamento em julho, com a perspectiva de ter um “defeito cardíaco congênito anatomicamente e funcionalmente significativo”.

“As coisas estão indo na direção certa com o progresso de Bronny”, disse LeBron aos repórteres. “Ele está em reabilitação. A cada semana ele faz mais e mais. Temos um grande momento no final deste mês para ver se podemos continuar avançando.

“Se ele estiver liberado, não demoraremos muito para que ele volte à quadra e volte com seus companheiros de equipe e pratique com a noção de estar de volta à quadra e jogar em uma situação de jogo.

“Tudo está em alta. Estamos orgulhosos de seu progresso, estamos orgulhosos de sua força.”

James já passou por extensas avaliações para identificar o problema através da Clínica Mayo e outros, mas parece estar bem, pois foi flagrado saindo com Drake em agosto.

O que é um defeito cardíaco congênito?

Um defeito cardíaco congênito afeta mais de 48 milhões de pessoas anualmente e causa 300.000 mortes por ano e pode ser detectado por respiração rápida, pele azulada, baixo ganho de peso e fadiga. É o defeito congênito mais comum em humanos.

Significa essencialmente que existe um problema no próprio órgão ou nos grandes vasos e que está presente desde o nascimento e é classificado como uma doença cardiovascular. Os defeitos podem envolver as paredes internas do coração, as válvulas cardíacas ou os grandes vasos sanguíneos que vão de e para o coração.

As complicações podem incluir ataque cardíaco e as causas do problema são desconhecidas.

