Browns aguardando resultados da ressonância magnética de Myles Garrett após derrota para o Broncos

Tele bateu Cleveland Browns podem estar se preparando para sua maior perda até agora.

Após a derrota de domingo para o Denver Broncosfinal defensivo Myles Garrett disse aos repórteres que sentiu um “pop“no ombro esquerdo durante o jogo. Garrett — um dos NFLO melhor de sua posição – está agendado para exames mais aprofundados na segunda-feira para determinar a gravidade de sua lesão e se isso lhe custará o restante da temporada de 2023.

Garrett promete jogar o máximo que puder

Garrettconsiderado um forte candidato à vitória NFLde Jogador Defensivo do Ano prêmio, disse à mídia no domingo à noite que não vai jogar a toalha na temporada de 2023 – enquanto se aguarda os resultados de sua ressonância magnética, é claro.

“Não vou sair a menos que já tenha caído”, disse Garrett. “Quero vencer tanto quanto o resto desses caras.”

Com uma notícia um pouco encorajadora, Garrett conseguiu terminar o jogo em Denver – embora tenha sido uma tarde tranquila para seu alto padrão. Ele terminou com um passe defendido e um tackle por derrota. Garrett está em segundo lugar na NFL com 13 sacks, e sua presença tem sido fundamental para o Marrons‘melhor defesa da liga.

“Não estou aqui para decepcionar (meus companheiros de equipe)”, disse Garrett. “Vou dar a eles todo o esforço que tenho, não me importo como estou me sentindo.”

Os Browns tiveram um domingo desastroso

Cleveland poderia usar um esforço melhor em seu ataque mais do que qualquer coisa. O Marrons‘carrossel de quarterback e a lesão no final da temporada para estrelar o running back Nick Chubb ameaça atrapalhar o que tem sido uma temporada excelente da defesa do time, que manteve o Broncos para 294 jardas totais no domingo.

Infelizmente para os Browns seus dois zagueiros combinados completaram apenas 20 das 42 tentativas de passes para um touchdown no Perda por 29-12 no Milha de altura. Depois do arranque Dorian Thompson-Robinson saiu devido a uma suspeita de concussão, backup PJ Walker lutou para mover o ataque do Cleveland pelo campo, arremessando apenas 56 jardas, apesar de tentar 13 passes.

Os Browns permanecem na vaga dos playoffs graças ao seu recorde de 7-4 e estão empatados em segundo lugar no AFC Norte. Mas suas dificuldades ofensivas e a lesão potencial de Garrett significam que sua margem de erro é mínima, especialmente em comparação com o AFCoutros concorrentes.