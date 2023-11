Bruce Willis e Demi Moore, que lutaram contra a demência, e seu tempo como avós

Bruce Willis e Demi Moore tornaram-se avós através de Rumer Willis conforme apareceram em fotos nas redes sociais com Louetta IsleyThomas Willis, nascido em abril de 2023.

Willis também comemorou o Dia dos Pais com sua neta, segurando-a perto de si em uma foto no quintal de uma bela casa que parecia ter vista para a vegetação por trás das sebes.

“Ver meu pai segurar minha filha hoje foi algo que guardarei para o resto da minha vida”, disse Rumer Willis no Instagram. “Sua doçura e amor por ela eram tão puros e lindos.

“Papai, tenho muita sorte de ter você e Lou também. Obrigado por ser o Daddio mais bobo, amoroso e legal que uma garota poderia pedir. A melhor garota do papai no jogo…”

O nascimento de Louetta foi ansiosamente aguardado pela família, com Moore postando fotos em dezembro mostrando suas filhas em um check-up do bebê com Rumer.

Willis até fez uma piada sobre querer um neto, segundo Rumer, durante a pandemia de Covid-19, enquanto esperava pela pessoa certa antes de decidir ser mãe.

Após o diagnóstico de demência frontotemporal, parece que o ator de 68 anos deseja estar próximo de sua família e se relacionar com a mais nova adição e construir uma conexão amorosa com ela.

O que é demência frontotemporal?

A demência é uma doença degenerativa, o que significa que a condição piora com o tempo e a demência frontotemporal afeta especificamente o lobo frontal e temporal do cérebro.

O lobo frontal é o maior dos quatro córtex (partes) do cérebro humano e acredita-se que controle funções motoras, como a capacidade de andar e falar. Embora o lobo temporal esteja envolvido no processamento de informações como memória visual e compreensão da linguagem.

Os sintomas podem incluir dissociação da família, alterações de comportamento, compras compulsivas, gritos, incapacidade de regular emoções e alterações de personalidade.

No caso de Willis, ele agora é considerado não verbal e não comunicativo, com Gordon Caron acreditando nisso Willis não se lembra mais dele depois de três minutos de conversa.

“Minha sensação é que nos primeiros três minutos ele sabe quem eu sou”, Caron disse ao New York Post. “Ele não é totalmente verbal; ele costumava ser um leitor voraz – ele não queria que ninguém soubesse disso – e não está lendo agora. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce.

“Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi.”