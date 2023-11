Bryce Harper pode querer renegociar seu contrato com os Phillies

Bryce Harper é um dos jogadores da MLB rostos mais reconhecíveis, com o rebatedor sendo entusiasmado desde que era um candidato à faculdade. Harpista correspondeu às expectativas, ganhando quase todos os prêmios individuais, tendo momentos memoráveis ​​nos playoffs e no geral, tendo uma possível carreira no Hall da Fama, restando apenas a World Series para vencer para ele.

No momento, o período de 13 anos e US$ 330 milhões contrato que ele assinou com o Filadélfia Phillies foi um contrato de gravação. No entanto, esse acordo é agora visto como uma barganha pela maioria MLB executivos, deixando a possibilidade de Harper e seu agente, Scott Boras, quererem refazer o contrato.

Harper está insatisfeito com seu contrato?

Durante Podcast do New York Post ‘The Show‘ com Jon Heyman e Joel Sherman, Scott Boras implícito que eles podem querer negociar uma extensão do contrato com os Phillies ou refazer o acordo, já que não há nenhuma opção de exclusão.

Bryce Harper ainda tem 8 anos restantes em seu contrato. Na época, foi o maior contrato já assinado por um jogador da MLB, superando o então recorde Giancarlo Stanton negócio. Atualmente a Harper’s é a 7ª maior da história da MLB, sendo superada pelas assinadas por Mike Trout, Mookie Betts, Aaron Judge, etc.

Carreira de Harper nos Phillies até agora

Quando Harper entra na temporada de 31 anos em 2024, isso valeu quase cada centavo que os Phillies investiram nele, levando-os a aparições consecutivas no NLCS nas últimas duas temporadas e a uma na World Series no ano passado, com a Filadélfia não conseguindo garantir uma vaga nos playoffs desde 2011 até 2022.

Individualmente, venceu o 2021 NL MVP e acumulou 18,4 bWAR desde que assinou com os Phillies, tendo atingido 122 HRs nesse período.