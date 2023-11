Bryce Young discute a demissão de Frank Reich: ‘Todos nós assumimos a responsabilidade’

Tele Carolina PanterasA temporada de 2023 saiu dos trilhos. O Panteras tenha o NFLo pior recorde de 1-10, uma marca que custou ao treinador principal Frank Reich seu trabalho antes mesmo de seu primeiro ano em Charlotte acabou. Para piorar ainda mais as coisas, Carolina nem tem sua escolha de primeira rodada no Draft de 2024 da NFL – que pertence a Chicagoe se a temporada terminasse hoje, o Ursos escolheria o número 1 às custas dos Panteras.

A escolha geral nº 1 do ano passado, Bryce Jovem, lutou durante sua primeira temporada na NFL com os Panteras. A franquia contratada Reich especificamente por causa de sua reputação de trabalhar com jovens zagueiros, mas o ataque dos Panteras permaneceu neutro desde a primeira semana. Jovem na quarta-feira teve a oportunidade de abordar as razões durante uma conferência de imprensa com a mídia reunida.

“Todos queríamos fazer melhor”

Jovem disse aos repórteres que cada Panteras jogador compartilha alguma responsabilidade por Reichdisparos, uma corrida que terminou com quatro Carolina derrotas – todas as quais fizeram com que os Panteras somassem não mais que 13 pontos.

“Todos nós assumimos a responsabilidade, especialmente ofensivamente”, explicou Young. “Somos todos nós. Todos nos olhamos no espelho. Há todas as coisas que poderíamos fazer melhor. Todos queríamos fazer melhor.”

Os Panteras ainda não marcaram 30 pontos em um jogo e ultrapassaram a marca das 300 jardas apenas duas vezes. A defesa de Carolina é a sexta em jardas permitidas, mas tem tido um azar brutal – e prejudicada pela incapacidade do ataque de permanecer em campo por longos períodos.

“É uma unidade coletiva, não há acusações de jogadores, treinadores, nada”, disse Young. “Todos nós poderíamos ter sido melhores. Temos que melhorar.”

Sete meses depois, o proprietário dos Panthers, David Tepper, discute a escolha de Bryce Young

David Tepper responde à pergunta sobre a escolha de Bryce Young em vez de CJ StroudCarolina Panteras

Os Panteras conseguirão escapar do porão da NFL?

O Panteras visite a Bucaneiros de Tampa Bay no domingo, jogo intermediário de uma viagem de três semanas que termina contra o Santos de Nova Orleans na semana 14. Treinador interino Chris Tabor quer ver passos à frente de cada Carolina jogador durante esse período, sabendo que algumas vitórias antes do final da temporada poderiam tirar os Panteras do porão da liga e criar uma plataforma para 2024.

No entanto, há poucas dúvidas de que Jovem o próprio estará sob os holofotes como o jogador que Carolina selecionou para ser o novo rosto de sua franquia. Young sofreu com a falta de habilidade dos jogadores ao seu redor e fez apenas nove touchdowns em 10 jogos. Quatro de suas oito interceptações foram devolvidas para touchdowns no sentido contrário, e ele tem uma média de pouco mais de quatro jardas por recuo – uma das notas mais baixas para um novato desde 2000.