‘BULL**** EARLY STOPPAGE’: Lutadores reagem à vitória de Alex Pereira sobre Jiri Prochazka no UFC 295

A carreira histórica de Alex Pereira continuou na noite de sábado com uma paralisação no segundo round sobre Jiri Prochazka no UFC 295, sua segunda conquista de título em quatro lutas no octógono.

Um infeliz asterisco para a luta foi a forma como a luta foi interrompida, aos 4:08 do segundo round, quando o árbitro Marc Goddard interveio para acenar para o encerramento da luta. Prochazka tinha acabado de receber um par de ganchos fortes e várias cotoveladas na cabeça de Pereira e estava caindo para trás quando Goddard interveio.

Prochazka não protestou contra a paralisação na entrevista pós-luta, admitindo que estava de fora quando recebeu os golpes de Pereira, que lutou apenas pela segunda vez no meio-pesado após conquistar e perder o título dos médios.

Mesmo assim, os lutadores comentaram sobre a decisão do árbitro e o resultado da luta. Veja o que os lutadores disseram sobre o card principal do UFC 295, no sábado, em Nova York.

Jiri Prochazka vs. Alex Pereira

PARADA ANTECIPADA BULLSHIT!!! MARC GODDARD FAZ DE NOVO!!! SOMOS LUTADORES, VAMOS LUTAR!!! #UFC295 – Merab “A Máquina” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) 12 de novembro de 2023

Foi uma paralisação muito cedo!!! -Dominick Cruz (@DominickCruz) 12 de novembro de 2023

Bem maldita. Grande toque de Pereira….MAS… Essa foi uma paralisação precoce. Chamada ruim, Dan. Boa paciência e posicionamento de Poatan.#UFC295Ao Vivo #UFC295 – (@JoshLBarnett) 12 de novembro de 2023

Numa luta como essa, deixe-nos morrer lá dentro. Essa paralisação foi uma loucura. -Lando Vannata (@GroovyLando) 12 de novembro de 2023

Feliz que Alex venceu, mas foi definitivamente uma paralisação precoce -Terrance McKinney (@twrecks155) 12 de novembro de 2023

Eu adoraria ver mais 2 segundos, mas pelo replay instantâneo vendo como Jiri desabou, acho que foi a decisão certa de Goddard!#UFC295 – Nicolas “dinamite dinamarquesa” Dalby (@DalbyMMA) 12 de novembro de 2023

Mark é um dos melhores. Mas você tem que deixar toda a situação se desenrolar. Principalmente em uma luta dessa magnitude. #UFC295 -Alan Jouban (@AlanJouban) 12 de novembro de 2023

Jiri é um cara especial. A maioria dos caras não diria o que ele acabou de dizer. Respeite guerreiro #UFC295 -Max Holloway (@BlessedMMA) 12 de novembro de 2023

Achei que era uma paralisação antecipada, tenho que ver o que acontece quando eles estão no chão! #UFC295 Mas ainda assim parabéns ao POATAN —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 12 de novembro de 2023

Sergei Pavlovich x Tom Aspinall

Parabéns Tom pelo cinturão interino dos pesos pesados! Foi um desempenho incrível! – BONY (@JonnyBones) 12 de novembro de 2023

Aspinall acabou de agradecer aos nossos ancestrais por procriarem para nos criar ‍♂️ ‍♂️ – Funky (@Benaskren) 12 de novembro de 2023

Junte momentos complicados e possíveis passos direto para um contra-ataque pesado de Sergei, mas no final a velocidade e um overhand por cima até a coroa resolvem o problema.#UFC295Ao Vivo #UFC295 – (@JoshLBarnett) 12 de novembro de 2023

Tom, aquele cara, próximo campeão dos pesos pesados, sem dúvida, cara, é uma aberração -Terrance McKinney (@twrecks155) 12 de novembro de 2023

Há força, há velocidade e há um bom boxe. Ninguém na divisão de HW é melhor do que Tom em nenhum desses aspectos, muito menos possuir todos os três. #UFC295 -Alan Jouban (@AlanJouban) 12 de novembro de 2023

Mackenzie Dern x Jéssica Andrade

Droga, isso foi brutal. Dern é muito dura para o seu próprio bem lá. – Funky (@Benaskren) 12 de novembro de 2023

Grande luta

Andrade parecia super afiada, ela está de volta à foto do título #UFC295 —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 12 de novembro de 2023

Jessica é uma das rebatedoras mais fortes dessa divisão. Trabalho bem feito. #UFC295 -Ode’ ⭕️sbourne (@OdeOsbourne) 12 de novembro de 2023

Benoit Saint Denis derrotou. Matt Frevola

Diego Lopes derrotou. Pat Sabatini