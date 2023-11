Burger King OFERECE EMPREGOS em CINCO ESTADOS

O Burger King, famosa rede de restaurantes especializada em fast-food e conhecida mundialmente por seus hambúrgueres, está contratando novos colaboradores para compor o seu time no Brasil.

Isto é, se você está em busca de uma nova oportunidade de emprego, o BK está oferecendo vagas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Minas Gerais e Paraná. Vale a pena verificar a lista abaixo:

Coordenador (a) de Restaurante – Supervisão/Coordenação – Itu / SP;

Gerente de Restaurante – Gerência – Porto Alegre / RS – Atendente de Restaurante;

Auxiliar/Operacional – Itapecerica da Serra / SP – Efetivo: Atendimento ao cliente; Organização da loja; Atendimento ao caixa; Preparação de lanches e sobremesa;

Gerente de Restaurante – Gerência – Eusébio / CE;

Atendente de Restaurante – Auxiliar – Belo Horizonte / MG;

Gerente de Loja – Gerência – Curitiba / PR – Atendente de Restaurante;

Auxiliar de Loja – São José dos Campos / SP;

Coordenador (a) de Restaurante – Supervisão/Coordenação- São José dos Campos / SP: Coordena a operação de turno no restaurante, a preparação e a venda de produtos de maneira eficiente e apropriada; Coordena o time de forma a garantir que o cliente receba a melhor experiência possível e que seu produto esteja montado de acordo com os mais altos padrões Burger King

Gerente de Restaurante – São José dos Campos e Rio Claro / SP;

Atendente de Restaurante – Auxiliar/Operacional – BK – Espírito Santo;

Coordenador (a) Geral de Loja – de Restaurante – Passo Fundo / RS.

Mais sobre o Burger King

Contando um pouco mais sobre a rede, vale ressaltar que o Burger King está no Brasil desde 2004, quando inaugurou o primeiro restaurante no Shopping Ibirapuera, mas foi em 2011, após o Burger King Corporation entrar para o grupo 3G Capital, que iniciou a sua operação própria aqui no país, através de uma joint venture entre Vinci Partners e 3G Capital.

De 2011 para cá já cresceu muito, e os números comprovam isso. É uma empresa que em meados de 2011 possuía alguns colaboradores em São Paulo distribuídos entre 17 pontos de venda. Hoje, já soma mais de 10 mil talentos espalhados em 26 estados brasileiros e atingiu, no final de 2016, mais de 600 pontos de venda.

Alguns dos benefícios da empresa

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio academia;

Participação nos Lucros ou Resultados;

Programa de remuneração variável;

Restaurante interno;

Seguro de vida;

Vale-transporte;

Dentre outros.



Como enviar o seu portfólio?

Agora que as vagas do Burger King já foram expostas, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do Vagas.com. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil e das principais notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no NC!