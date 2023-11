BYD Brasil ABRE MAIS de 50 VAGAS; Saiba como se candidatar!

A BYD, famosa marca que é a maior fabricante mundial em baterias recarregáveis, sistemas de armazenamento de energia, automóveis, ônibus, empilhadeiras e caminhões elétricos, está recrutando profissionais no Brasil. Conheça quais são os principais cargos abertos no presente momento:

Advogado Pleno – Camaçari – BA – Efetivo;

Almoxarife – Campinas – SP – Efetivo;

Analista Administrativo – Campinas – SP – Efetivo;

Analista Ambiental – Camaçari – BA – Efetivo;

Analista de Engenharia de Projetos – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Frota – Camaçari – BA – Efetivo;

Analista de Importação – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Logística – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Marketing Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – Belém – PA, Curitiba – PR e São José – SC – Efetivo;

Analista Regional de Vendas – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente Executivo – Camaçari – BA – Efetivo;

Auxiliar Técnico de Inventário – Campinas – SP – Efetivo;

Comprador – Campinas – SP – Efetivo;

Engenheiro(a) de Administração Contratual – Camaçari – BA – Efetivo;

Engenheiro Civil – Campinas – SP – Efetivo;

Gerente de Centro de Serviços (Baterias) – Campinas – SP – Efetivo;

Gerente Fiscal – Camaçari – BA – Efetivo: Atuar em pesquisa de políticas para a indústria automobilística, estudo das políticas tributárias relacionadas ao automóvel e sua localização; Responsável pela aplicação e negociação dos programas de incentivos fiscais;

Mecânico de Pós Vendas – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Manutenção – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Marketing – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor de Pós Vendas – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor de Produção – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor de Recursos Humanos – Camaçari – BA – Efetivo;

Técnico de Manutenção Predial – Campinas – SP – Efetivo;

Técnico de Produção – Campinas – SP – Efetivo.

Mais sobre a BYD

Sobre a empresa, vale frisar que a BYD, podemos frisar que trata-se de uma gigante global especializada em energia limpa, a BYD (Build Your Dreams) foi fundada em 1995 e que rapidamente se consolidou.

Hoje, a empresa conta com mais de 290 mil funcionários distribuídos em 30 fábricas ao redor do globo (sendo 40 mil engenheiros pesquisadores). A chinesa BYD é a segunda maior produtora de componentes para celulares, tablets e laptops no mundo.

No Brasil, abriu sua primeira fábrica em Campinas, interior de São Paulo, em 2015, para produção de ônibus elétrico e comercialização de veículos e empilhadeiras 100% elétricos.

Por fim, a empresa está presente em cinco continentes, 45 países e 170 cidades. Isto é, não perca tempo e vá atrás dessa ótima oportunidade no mercado!

Como enviar o seu portfólio?



Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

