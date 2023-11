C6 Bank fecha nova parceria e anuncia GRANDE novidade para quem acumula pontos

O C6 Bank acaba de anunciar uma parceria com a Decolar, renomada agência de viagens online. A partir desta semana, os clientes do C6 Bank terão a oportunidade de utilizar os pontos acumulados no programa de fidelidade Átomo para transferi-los diretamente ao Passaporte Decolar.

Cada ponto Átomo do C6 Bank transferido equivale a um ponto no programa de fidelidade da Decolar. Os beneficiários dessa parceria terão à disposição uma variedade de opções para resgatar seus pontos no Passaporte Decolar, incluindo passagens aéreas, hospedagens, pacotes turísticos, aluguel de carro e uma ampla gama de produtos e serviços disponíveis na plataforma da Decolar.

“Com essa parceria, ampliamos a oferta do C6 Bank para os clientes que planejam viajar, com a proposta de dar a eles total liberdade para usar os pontos e sem criar barreiras para transferi-los a qualquer parceiro do banco”, afirmou Maxnaun Gutierrez, chefe de produtos para pessoa física do C6 Bank.

Saiba como participar

Como já dito anteriormente, o C6 Bank anunciou uma nova parceria para que seus clientes possam enviar seus pontos Átomos diretamente para o Passaporte Decolar. Para participar, os clientes do C6 Bank precisam seguir alguns passos simples. Veja as instruções detalhadas a seguir:

Acesse o App do C6 Bank: Para fazer a transferência será necessário acessar o aplicativo do C6 Bank , disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. Encontre a Opção “Átomos e Cashback”: Dentro do aplicativo, o usuário deve localizar a área dos pontos Átomos e cashback.

Clique em “Transferir Pontos”: Após localizar a area de pontos Átomos, o cliente deve clicar na opção de transferir os pontos.

Escolha a Opção da Decolar: Dentro da interface de transferência, será preciso optar pela opção “Decolar”.

Feito isso, os pontos serão enviados para o Passaporte Decolar e os usuários poderão aproveitar os benefícios oferecidos por meio dessa parceria com o C6 Bank. Vale lembrar que o valor mínimo para a transferência é de 1.000 pontos Átomos.

Conheça o Passaporte Decolar



O Passaporte Decolar é um programa de benefícios desenvolvido pela Decolar, destinado aos viajantes que desejam aproveitar ao máximo suas experiências de viagem. Este programa oferece aos participantes a oportunidade de acumular pontos, os quais podem ser posteriormente convertidos em benefícios para viagens futuras.

Os pontos no Passaporte Decolar são obtidos através de diversas atividades relacionadas a viagens, incluindo a reserva de voos, hospedagens, pacotes turísticos, atrações, aluguel de carros, contratação de seguros, transferências e até mesmo a aquisição de ingressos para a Disney.

Participar do programa Passaporte Decolar é simples e acessível. Ao fazer login no site da Decolar, os usuários são automaticamente integrados ao programa, ou seja, já é possível começar a acumular pontos.

Programa Átomos do C6 Bank

O Átomos é o sistema de pontos exclusivo do C6 Bank. Todos os cartões emitidos pelo banco acumulam pontos no Átomos de forma automática, sem custos adicionais, e não é necessário realizar nenhum cadastro específico para participar. Sendo assim, basta utilizar o cartão em suas transações habituais para acumular pontos.

Com a recente parceria entre o C6 Bank e a Decolar, os clientes ganham ainda mais opções para aproveitar seus pontos Átomo. Mais informações sobre as vantagens da nova parceria podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.