C6 Bank inicia semana com GRANDE novidade aos seus clientes; Veja qual

O Cartão de Todos e o C6 Bank anunciaram o lançamento de um serviço de saúde voltado para os clientes do banco. Denominado “Em Dia Saúde”, o novo benefício proporcionará descontos em diversos aspectos da saúde, promovendo o acesso a cuidados médicos a preços acessíveis.

O novo serviço do C6 Bank, que custa a partir de R$ 10,90 ao mês, oferece descontos de até 20% em exames e consultas, permitindo que os clientes tenham acesso facilitado a serviços médicos essenciais. Além disso, destaca-se a vantagem de descontos que podem chegar a 80% em medicamentos.

Lançamento do serviço “Em Dia Saúde”

Nesta segunda-feira, o C6 Bank e o Cartão de Todos surpreenderam seus clientes com o lançamento do serviço “Em Dia Saúde“. A novidade, acessível diretamente pelo aplicativo do banco digital, oferece uma solução completa para o cuidado com a saúde, permitindo aos usuários marcar consultas médicas, exames e tratamentos odontológicos de forma ágil e conveniente.

Para aderir a esse serviço, os interessados precisam apenas acessar a área de benefícios no aplicativo do C6 Bank. No App do banco digital é possível escolher entre planos individuais ou familiares, adaptando a oferta de acordo com suas necessidades específicas.

Conheça o Cartão de Todos

Associado a um clube de descontos, o Cartão de Todos proporciona aos usuários a oportunidade de economizar em consultas médicas, aquisição de medicamentos, exames e tratamentos odontológicos. Para desfrutar desses benefícios, os usuários pagam uma taxa mensal de R$ 29,70. No entanto, a parceria com o C6 Bank reduziu essa taxa para os clientes do banco digital.

Vale lembrar que os clientes do C6 Bank podem adquirir o Cartão de Todos por apenas R$ 10,90 por pessoa ou optar pelo plano familiar por R$ 15,90, incluindo o titular e até três dependentes. A parceria entre o Cartão de Todos e o C6 Bank representa uma iniciativa conjunta para democratizar o acesso a cuidados de saúde e benefícios em diversas áreas.



Saiba como abrir uma conta no C6 Bank

Para aqueles interessados em abrir uma conta no C6 Bank e desfrutar dos serviços oferecidos pela instituição digital, o primeiro passo é baixar o aplicativo oficial do C6 Bank, disponível tanto no Google Play quanto na App Store. Após a instalação, o usuário deve abrir o App e localizar a opção “Abrir Conta”.

Ao clicar em “Abrir Conta”, serão fornecidas orientações passo a passo para que os usuários preencham as informações necessárias. Nesse momento é recomendado ter à disposição documentos de identificação, comprovante de residência e outros dados pessoais que possam ser requisitados.

Após preencher todos os dados solicitados pela plataforma, o C6 Bank conduzirá o usuário para uma análise. De acordo com informações disponibilizadas pelo banco digital, para as contas de pessoa física, este procedimento geralmente é concluído em até 3 dias úteis. Nesse período, o banco verifica as informações fornecidas pelo cliente durante o cadastro.

Vale lembrar que estrangeiros interessados em abrir uma conta no C6 Bank devem residir e ter o domicílio fiscal no Brasil. Além disso, documentos como o Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Registro Nacional Migratório (RNM) devem ser enviados como comprovante de identificação. Mais informações sobre a abertura de conta no C6 Bank podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.