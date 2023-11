C6 Bank traz PÉSSIMA notícia para quem deseja transferir pontos Átomos; Confira

O C6 Bank é um banco digital brasileiro muito popular, o qual oferece diversos produtos e serviços para seus milhões de clientes. Dentre eles, a instituição financeira conta com seu programa de pontos, chamado de Átomos, o qual oferece a possibilidade de trocar os pontos por produtos, passagens aéreas, cashback (dinheiro de volta) e também transferir para outros programas de pontos.

Um dos outros programas em que é possível transferir os Átomos do C6 Bank é a Livelo, programa de recompensas criado pelo Bradesco e Banco do Brasil. No entanto, o banco digital traz uma má notícia para os usuários que desejam realizar essa transferência de pontos.

Isso porque o C6 Bank aumentou, sem aviso prévio, a quantidade mínima de Átomos que podem ser transferidos para a Livelo. Anteriormente, a quantia mínima era de 5.000 Átomos, e agora passou para 20 mil pontos do programa do C6 Bank, ou seja, o valor mínimo foi quadruplicado.

O novo valor mínimo de transferência para a Livelo pode ser visualizado através do aplicativo do C6 Bank, na página de transferência de pontos. Ao selecionar a Livelo para a transferência dos Átomos, a parte inferior do aplicativo informa o novo valor mínimo de 20 mil pontos.

Sendo assim, muitos clientes do C6 Bank que tinham planos de transferir os pontos Átomos para a Livelo podem acabar prejudicados, principalmente pelo fato do banco digital não ter avisado previamente sobre o aumento.

Black Friday do C6 Bank

O banco digital C6 Bank está contando com uma série de benefícios e descontos especiais nesta Black Friday. A campanha do banco teve início nesta segunda-feira (20), e se estende até sexta-feira (24), oferecendo CDBs com taxas especiais, isenção de anuidade em cartões de crédito e descontos em passagens aéreas.

Sendo assim, os clientes do C6 Bank contam com diversos CDBs de diferentes prazos, com taxas maiores para as aplicações feitas nesta semana de Black Friday. Para os CDBs pós-fixados com prazos de 1 ano, 18 meses e 24 meses, as taxas especiais serão de 120%, 121% e 122%, respectivamente. Já os CDBs pré-fixados e os IPCA+ também contam com taxas especiais nesta semana, porém devem ser consultados diariamente, pois são modalidades variáveis.



A Black Friday do C6 Bank também está oferecendo descontos em mais de 60 mil itens, os quais estão à venda na C6 Store, o marketplace dentro do aplicativo do banco digital. Para cada dia da campanha, que vai do dia 20 ao 24 de novembro, as promoções serão focadas em um tipo de produto.

Por fim, esta semana de promoções também oferece isenção em cartões de crédito do banco. Nesse sentido, durante esta semana, chamada de “Carbon Friday”, qualquer cliente que contratar o cartão de crédito C6 Black irá receber isenção de anuidade por seis meses. Além disso, alguns clientes podem receber a oferta de fazer o upgrade para o cartão C6 Carbon, contando com isenção de anuidade por 12 meses.

Cartão Black

O cartão Black do C6 Bank foi lançado recentemente pelo banco digital, e é destinado ao público que busca um cartão premium, mas ainda não é elegível para o C6 Carbon. Segundo o head de produtos do C6 Bank, Maxnaun Gutierrez, “O C6 Black foi pensado para atender os clientes que ainda não são elegíveis ao C6 Carbon, mas que querem usufruir dos benefícios de um cartão da categoria premium, como acúmulo de pontos.”

O novo cartão Black do C6 Bank oferece isenção de anuidade para os usuários que gastam pelo menos R$ 5 mil em compras no mês. Outras vantagens deste novo cartão de crédito incluem cashback e 2 pontos no C6 Átomos por dólar gasto.