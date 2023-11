Cabeçalho de Havertz leva o Arsenal ao topo da Premier League após vitória por 1 a 0 sobre o Brentford

Kai Havertz Gol aos 89 minutos Arsenal para o topo do Liga Premiada no sábado, após uma vitória por 1 a 0 em Brentford.

A equipe de Mikel Arteta parecia prestes a perder a oportunidade de chegar ao primeiro lugar depois Cidade de Manchester e Liverpool empatou em 1 a 1 no início do dia.

Mas Havertz teve uma cabeçada decisiva para marcar seu primeiro gol em jogo aberto pelo Arsenal desde que saiu do Chelsea na entressafra. O único outro gol do internacional alemão veio de pênalti contra o Bournemouth, em setembro.

Seu gol no Gtech Community Stadium foi crucial para o Arsenal avançar um ponto à frente do atual campeão City.

Reunião Bukayo Saka cruzamento no poste mais distante, Havertz cabeceou entre as pernas do goleiro do Brentford Mark Flekken.

Os jogadores do Arsenal estavam comemorando mais cedo quando Leandro Trossard pensei que tinha aberto o placar, mas o gol foi considerado impedido após revisão do VAR.