Cadastro Único: Quando atualizar? Descubra AGORA e garanta benefícios em 2024

O Cadastro Único, também conhecido como Single Registry, é uma importante ferramenta que permite aos governos federal, estadual e municipal entender as necessidades das famílias brasileiras e incluí-las em ações sociais. No entanto, é fundamental manter os dados do Cadastro Único atualizados para garantir a continuidade dos benefícios. Neste artigo, vamos explicar em detalhes quando e como atualizar o Cadastro Único e quais são as consequências de não cumprir com essa obrigação.

Por que atualizar o Cadastro Único é obrigatório?

A atualização do Cadastro Único é obrigatória porque é por meio dessas informações que o governo identifica quem são as famílias que se enquadram nos programas sociais. Caso os dados estejam desatualizados ou incorretos, os benefícios pagos em nome do titular podem ser cessados. Portanto, é essencial manter as informações do Cadastro Único sempre atualizadas.

Quando atualizar o Cadastro Único?

Existem diferentes situações que exigem a atualização do Cadastro Único. É importante estar atento a essas ocasiões para garantir que os benefícios sejam mantidos. Confira abaixo quando é necessário atualizar o Cadastro Único:

Mudança de endereço: Se a família mudou de endereço, seja na rua, bairro, cidade ou estado, é necessário atualizar o Cadastro Único para manter os benefícios. Mudança de escola dos filhos: Caso as crianças ou jovens em idade escolar tenham mudado de escola, é importante atualizar o CadÚnico para garantir que todas as informações estejam corretas. Novos moradores na casa: Se novas pessoas passarem a morar na mesma residência, é necessário atualizar o Cadastro Único para incluí-las nas informações cadastradas. Mudança de emprego: Caso alguém da família tenha mudado de emprego, conseguido um emprego fixo ou perdido o emprego, é fundamental atualizar o CadÚnico para refletir essa alteração na renda familiar. Perda de fonte de renda: Se a família perder uma fonte de renda, como por exemplo, pensão alimentícia, é necessário atualizar o CadÚnico para que essa mudança seja registrada. Gravidez ou nascimento: No caso de uma gravidez ou do nascimento de um novo membro da família, é importante atualizar o CadÚnico para incluir essa informação.

É importante ressaltar que essas são apenas algumas das situações em que a atualização do CadÚnico é obrigatória. Se você tem dúvidas se precisa atualizar seus dados, existem diferentes formas de consultar essa informação.

Como saber se é necessário atualizar o Cadastro Único?

Além das situações mencionadas anteriormente, o governo federal realiza um pente-fino nos benefícios sociais e pode encontrar irregularidades nos dados cadastrados. Nesses casos, o titular do benefício será convocado para atualizar o Cadastro Único e evitar a suspensão dos benefícios. Para saber se você precisa atualizar o Cadastro Único, você tem algumas opções:



Site do Cadastro Único: Acesse o site do Cadastro Único e faça a consulta simples informando seus dados pessoais. Se preferir, você também pode fazer a consulta completa ao fazer login no Gov.br. Meu App CadÚnico: Caso tenha o aplicativo Meu CadÚnico, faça login e verifique se há alguma mensagem sobre a necessidade de atualização dos dados. Ministério do Desenvolvimento Social: Entre em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social pelo número 121 e verifique se você precisa atualizar o Cadastro Único. Unidade do CRAS: Você pode comparecer até a unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próxima de sua residência e obter informações sobre a necessidade de atualização do Cadastro Único.

O governo também pode enviar mensagens por SMS para o celular cadastrado, emitir mensagens no aplicativo ou no extrato bancário para informar sobre a necessidade de atualização dos dados.

Como atualizar o CadÚnico?

Para garantir que você continue recebendo os benefícios sociais em 2024 ou para ser incluído em novas ações do governo, é necessário atualizar o Cadastro Único. O processo de atualização é relativamente simples e pode ser feito da seguinte forma:

Compareça até a unidade do CRAS mais próxima de sua residência. Solicite a atualização de dados do Cadastro Único e informe os motivos pelos quais você precisa atualizá-lo. Responda ao questionário socioeconômico, que visa identificar a situação da família em relação à renda, moradia, trabalho, entre outros aspectos. Apresente os documentos necessários, que podem incluir: RG ou CPF de todos os membros da família, certidão de nascimento dos bebês e crianças, comprovante de residência e comprovante de renda. Após fornecer todas as informações e documentos necessários, confirme os dados atualizados do CadÚnico.

Evite a Suspensão dos Benefícios

A atualização do CadÚnico, ou Single Registry, é uma obrigação para aqueles que recebem benefícios sociais. Manter as informações atualizadas é fundamental para garantir a continuidade dos benefícios e evitar a suspensão dos pagamentos. Portanto, fique atento às situações em que é necessário atualizar o CadÚnico e siga o processo indicado pelo CRAS. Dessa forma, você estará em dia com suas obrigações e terá acesso aos programas sociais do governo.