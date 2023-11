CadÚnico anuncia novo formato de atualização; saiba como evitar o cancelamento dos benefícios

O Cadastro Único (CadÚnico) é um sistema fundamental que conecta cidadãos de baixa renda a uma série de benefícios federais no Brasil. Gerenciado pelo Governo Federal, esse banco de dados reúne informações sobre a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, permitindo que o governo direcione os programas e benefícios de acordo com as necessidades e perfis de cada indivíduo.

A Importância do Cadastro Único

O CadÚnico desempenha um papel cada vez mais vital como porta de entrada para benefícios federais no país. Ao ter acesso às informações cadastradas, o governo pode oferecer suporte e assistência em áreas como saúde, educação, moradia e programas sociais. Manter os dados atualizados no CadÚnico é essencial para garantir que esses benefícios estejam sempre disponíveis para quem mais precisa.

Como se Tornar um Titular do Cadastro Único

Para se inscrever no CadÚnico, é necessário que a família apresente uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 660,00, ou uma renda familiar de até três salários mínimos, equivalente a R$ 3.960,00. Caso o grupo familiar atenda a essas condições, basta procurar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo, localizado no município de residência.

É importante destacar que é comum haver várias unidades do CRAS espalhadas pela cidade, a fim de abranger melhor cada região e atender às demandas da população. Ao se inscrever no CadÚnico, é necessário que haja uma pessoa responsável pela família, que fará parte do cadastro e deverá ter pelo menos 16 anos de idade. Essa pessoa responsável deve apresentar seu CPF ou Título de Eleitor.

Em casos específicos, como para responsáveis por famílias indígenas e quilombolas, outros documentos podem ser apresentados, não necessariamente o CPF ou Título de Eleitor. Além disso, é essencial que cada membro da família apresente pelo menos um dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, Carteira de Identidade (RG), Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI), Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor.

No momento da inscrição, também é necessário apresentar um comprovante de residência atual, datado dos últimos três meses. Pode ser uma conta de energia elétrica ou de água. É importante que a família mantenha seus dados atualizados caso ocorra qualquer mudança em relação ao endereço ou informações pessoais.

Atualização do Cadastro Único



Normalmente, as informações do CadÚnico devem ser atualizadas a cada dois anos, contados a partir da data da inscrição original. No entanto, é fundamental atualizar o cadastro sempre que ocorrerem alterações na estrutura familiar, como mudanças de endereço, número de telefone, variações na renda, nascimentos ou óbitos na família.

Anteriormente, a atualização do CadÚnico exigia que o titular do sistema comparecesse pessoalmente a uma unidade do CRAS. No entanto, o Governo Federal implementou recentemente um novo formato de atualização, que permite que os dados sejam atualizados sem a necessidade de sair de casa.

Novo Formato de Atualização do Cadastro Único

Com o objetivo de facilitar o processo de atualização do CadÚnico, o Governo Federal lançou um aplicativo e uma plataforma digital que permitem que os titulares atualizem seus dados de forma remota. Essa inovação torna desnecessário o deslocamento até um posto do CRAS, que antes era o único local onde a atualização poderia ser feita presencialmente.

O aplicativo do Cadastro Único oferece uma série de serviços para os usuários, incluindo consulta por CPF, consulta simples, consulta completa, pré-cadastro, comprovante de cadastro, atualização cadastral por confirmação, informações sobre benefícios e postos de atendimento. Essas funcionalidades também estão disponíveis no site do CadÚnico.

Com essa modernização, o cidadão pode acessar o aplicativo ou o site do CadÚnico, fornecer as informações necessárias e realizar a atualização do cadastro. Em casos mais complexos, o sistema pode solicitar o comparecimento do titular em uma unidade do CRAS para complementar a atualização.

Benefícios do Novo Formato de Atualização

A implementação do novo formato de atualização do CadÚnico trouxe diversas vantagens para os cidadãos que dependem desses benefícios. Além de evitar a necessidade de deslocamento até um posto do CRAS, o pré-cadastro no aplicativo ou site agiliza o processo de atualização, reduzindo filas e o tempo de espera pelo atendimento presencial nas unidades.

Com o pré-cadastro realizado, o Responsável Familiar tem um prazo de 120 dias para comparecer a um posto de atendimento e completar o cadastro do CadÚnico. Essa nova funcionalidade também contribui para a diminuição da burocracia, tornando o acesso aos benefícios mais ágil e eficiente.

Atualização do cadastro

O Cadastro Único (CadÚnico) desempenha um papel fundamental na conexão da população de baixa renda com benefícios federais no Brasil. É essencial que as informações cadastradas estejam sempre atualizadas, garantindo que esses benefícios estejam disponíveis para aqueles que mais precisam.

Com o lançamento do aplicativo e da plataforma digital do CadÚnico, o processo de atualização do cadastro se tornou mais prático e acessível. Agora, os usuários podem realizar a atualização sem sair de casa, economizando tempo e evitando transtornos.

O novo formato de atualização do CadÚnico representa um avanço significativo na busca por maior eficiência e agilidade nos serviços oferecidos pelo governo. Com essas melhorias, mais pessoas poderão acessar os benefícios a que têm direito, contribuindo para a redução das desigualdades sociais no país.