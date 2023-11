CadÚnico apresenta uma atualização em seu formato; Saiba agora mesmo para prevenir a suspensão dos benefícios

Inovações e aprimoramentos no sistema do Governo Federal revelam uma abordagem inovadora na atualização do Cadastro Único (CadÚnico), proporcionando maior comodidade aos beneficiários.

Agora, o titular do sistema não precisa mais sair de casa para manter seus dados regulares, simplificando o processo de manutenção do cadastro e facilitando o acesso a uma série de benefícios federais no Brasil.

O CadÚnico, essencialmente um banco de dados gerenciado pelo Governo Federal, desempenha um papel crucial na coleta e organização de informações sobre a população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade no país.

A novidade na atualização do sistema visa não apenas melhorar a eficiência, mas também tornar o processo mais acessível e conveniente para os cidadãos.

A importância do CadÚnico reside na capacidade do governo de direcionar cidadãos para uma variedade de programas e benefícios federais, personalizando essas ofertas de acordo com as necessidades e perfis individuais.

Para garantir o acesso contínuo a esses benefícios, é crucial manter as informações atualizadas no CadÚnico. Normalmente, recomenda-se realizar atualizações a cada dois anos, a partir dos dados da inscrição original.

Portanto, manter o cadastro atualizado é fundamental, especialmente quando ocorrem mudanças na estrutura familiar, como alterações de endereço, números de telefone, variações na renda, ou eventos como nascimentos e óbitos na família.

Assim, a manutenção regular e a atualização precisa das informações neste sistema são essenciais para assegurar que esses benefícios estejam sempre disponíveis para aqueles que mais necessitam.

Enfim, para saber mais sobre como manter seu Cadastro Único atualizado e garantir o acesso contínuo aos benefícios federais, continue lendo o texto abaixo.



Ingresso no Cadastro Único: passos simples para tornar-se titular

Para ingressar no Cadastro Único (CadÚnico), a família interessada deve atender aos critérios estabelecidos, apresentando uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 660,00) ou uma renda familiar de até três salários mínimos (R$ 3.960,00).

Uma vez que o grupo familiar se enquadre nessas condições, o próximo passo é procurar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo.

É importante observar que muitas cidades possuem diversas unidades do CRAS, distribuídas estrategicamente para atender eficientemente cada região.

Veja o processo de inscrição no CadÚnico:

Responsável pela Família:

Deve ser uma pessoa que faça parte da família, resida na mesma casa e tenha no mínimo 16 anos;

Para o responsável pela família, preferencialmente uma mulher, é necessário apresentar CPF ou Título de Eleitor.

Exceção: No caso de responsáveis por famílias indígenas e quilombolas, é aceitável apresentar qualquer um dos documentos a seguir, não necessariamente o CPF ou Título de Eleitor.

Documentação de Todos os Membros da Família:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade (RG);

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI);

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor.

Comprovante de Residência:

Deve ser atual, dos últimos três meses;

Pode ser uma conta de energia ou de água.

Dessa forma, seguindo esses passos simples, as famílias podem garantir que suas informações estejam corretas e atualizadas no CadÚnico, facilitando o recebimento de auxílios e serviços destinados às necessidades específicas de cada grupo familiar.

Como atualizar o Cadastro Único (CadÚnico) de 2024

Antes de tudo, para atualizar o CadÚnico, é fundamental reunir a documentação necessária. Isso inclui o CPF, Título de Eleitor e outros documentos para o Responsável Familiar (RF) e outras pessoas da família.

Além disso, o Representante Legal (RL) deve apresentar CPF e Termo de guarda, tutela e curatela, se aplicável.

Com a documentação em mãos, o processo de atualização pode ser realizado de forma online, através do site ou aplicativo do CadÚnico.

Basta acessar a opção “Atualização cadastral por confirmação” no menu, seguindo as etapas indicadas. Em casos mais complexos, o sistema pode solicitar a presença do cidadão em uma unidade do CRAS.

A introdução do aplicativo do CadÚnico facilita ainda mais o processo, eliminando a necessidade de deslocamento até um posto do CRAS. Anteriormente, tanto a inscrição inicial quanto a atualização dos dados cadastrais eram realizadas apenas de forma presencial.

O site e o aplicativo oferecem diversas funcionalidades, incluindo consulta por CPF, consulta simples, consulta completa, pré-cadastro, comprovante de cadastro, atualização cadastral por confirmação, meus benefícios e postos de atendimento.

A principal novidade é o pré-cadastro, que permite ao usuário fazer o auto-cadastro, reduzindo a necessidade de comparecer ao CRAS apenas para a avaliação complementar.

Segundo o Ministério da Cidadania, essa nova funcionalidade visa diminuir filas e o tempo de espera nas unidades, uma vez que as famílias chegarão com o pré-cadastro já pronto.

Enfim, após o pré-cadastro, o Responsável Familiar tem um prazo de 120 dias para completar o cadastro no posto de atendimento, tornando todo o processo mais eficiente e acessível.