Caedu ABRE mais de 50 VAGAS ao redor do país; Se candidate!

A Caedu, empresa que está há quase 50 anos atuando no varejo de moda, sempre buscando identificar as principais tendências, levando para os clientes qualidade e preços acessíveis, está contratando funcionários pelo país. Assim, vale a pena consultar quais são os principais cargos abertos:

Operador de Loja Intermitente – Shopping D – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – São Paulo – SP – Temporário – Atendimento;

Líder Operacional – Cotia – SP – Marketing;

Operador de Loja PCD – Vaga Exclusiva – Pouso Alegre – MG – Lojas / Shopping;

Promotor de Cartão – Ipiranga – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – FIM DE ANO – Ipiranga – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Osasco – SP – Atendimento;

Líder De Visual Merchandising – Ipiranga – São Paulo – SP – Lojas / Shopping: Responsável por organizar e executar as orientações e padrões de Visual Merchandising na loja, de acordo com o cronograma e diretrizes recebidas da área de VM, visando a atratividade de exposição dos produtos na área de vendas e consequentemente maior geração de fluxo de clientes e vendas;

Operador (a) de Loja – NATAL – Guarujá – SP – Lojas / Shopping;

Aprendiz – Pouso Alegre – MG – Lojas / Shopping;

Fiscal de Loja – Ipiranga – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – Goiânia – GO – Atendimento;

Agente Prevenção De Perdas – Goiânia – GO – Lojas / Shopping;

Líder de Visual Merchandising – Goiânia – GO – Marketing;

Líder de Vendas – Fechamento – Goiânia – GO – Moda;

Líder de Caixa – Goiânia – GO – Efetivo.

Mais sobre a Caedu

Falando com mais detalhes sobre a Caedu, vale frisar a empresa está no mercado de moda desde 1975, com mais de 67 lojas presentes no estado de São Paulo e uma loja em Porto Alegre. Em todas, oferece um mix de produtos completo para homens, mulheres e crianças com diferentes estilos, incluindo roupas, acessórios, moda praia e lingerie.

Atua no varejo de moda há mais de 45 anos e tem um ambiente alegre e acolhedor e o melhor de tudo, com possibilidade de desenvolvimento e crescimento profissional!

Além disso, diferencia tudo isso em um ambiente moderno, agradável e acolhedor. Isto é, se você é um profissional comprometido em sua área de atuação, aberto ao aprendizado, movido por desafios, não abre mão de ética e respeito e conduz sua vida de maneira simples e verdadeira, vá atrás dessa oportunidade!

Verifique alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Vale-transporte;

Dentre outros.



Como enviar o seu currículo?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

