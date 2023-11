Caixa acaba de liberar saque do FGTS de até R$ 6,2 mil NESTA cidade; Veja qual

A Caixa Econômica Federal fez um anúncio nesta quarta-feira (1), informando que os moradores de Blumenau (SC) poderão realizar um saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O valor máximo deste saque é de R$ 6,2 mil, no entanto, não será liberado para todos os moradores da cidade.

Isso porque se trata do saque calamidade do FGTS, o qual permite que os trabalhadores retirem certa quantia disponível no fundo em casos de desastres naturais. Sendo assim, apenas possuem direito ao valor máximo de R$ 6,2 mil os moradores que registraram ocorrência junto à Defesa Civil ou quem vive nas ruas cuja cota de enchente é de até 11 metros.

Além disso, o saque calamidade do FGTS apenas é liberado em locais em que foi decretado estado de calamidade pública, o que ocorreu em Blumenau. A cidade registrou quatro enchentes ao longo do mês de outubro, com a água chegando a alturas entre 8 e 11 metros.

Nesse sentido, a primeira enchente registrou pico de 8,78 metros, a segunda de 10,19 metros, a terceira de 10,76 metros e a quarta de 8,38 metros. Dessa forma, 145 moradores do município tiveram de ir para abrigos, sendo que a Defesa Civil registrou 642 ocorrências, muitas delas por deslizamento de terra.

Os moradores de Blumenau que tiveram prejuízos com danos em suas moradias, devido às chuvas fortes na região, seja por deslizamentos, alagamentos ou queda de árvores, poderão sacar até R$ 6.220 do FGTS. Entretanto, os interessados devem ficar atentos, pois segundo a Caixa o prazo para fazer o pedido é de 90 dias, sendo que o dinheiro é liberado cerca de uma semana após o envio dos documentos necessários.

Como solicitar o saque do FGTS?

O pedido do saque calamidade pode ser feito diretamente pelo aplicativo do FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência física. Após a solicitação, o trabalhador deve indicar uma conta da Caixa, ou de qualquer instituição financeira, para receber os valores. Deve-se destacar que não existe a cobrança de taxas neste processo.

Confira a seguir o passo a passo para solicitar o saque calamidade:



Você também pode gostar:

Primeiro, abra o aplicativo do FGTS. Caso não possua o app, faça o download, disponível para Android e iOS, e em seguida insira as informações de cadastro;

Com o aplicativo aberto, selecione a opção “Meus saques”;

Agora, clique em “Outras situações de saque -?Calamidade?pública”;

Escolha o município em questão, neste caso, Blumenau;

Encaminhe os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de?calamidade;

Por fim, escolha em qual conta deseja receber os valores do FGTS;

Pronto! Através desses passos a solicitação do saque calamidade estará concluída. Caso aprovado, o prazo para crédito em conta é de cinco dias úteis. Com relação à documentação, a Carteira de Motorista e passaporte também são aceitos como documento de identidade.

Além disso, caso não seja possível comprovar a residência através de contas de luz, água, entre outras, o trabalhador que deseja realizar o saque do FGTS pode conseguir uma declaração emitida pela prefeitura. Para mais informações, basta acessar o site da Caixa Econômica Federal através deste link.