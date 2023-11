Caixa Econômica FACILITA ainda mais a compra da CASA PRÓPRIA; veja como

Aquisição de casa própria pela Caixa apresenta oportunidades excepcionais para financiamento. De fato, representantes da Caixa Econômica Federal recentemente revelaram importantes inovações para brasileiros que almejam concretizar o desejo da habitação fora do aluguel.

Nos tempos atuais, muitos indivíduos no Brasil se esforçam arduamente para concretizar o sonho de ter uma casa própria. Por isso, o Governo Federal tende a oferecer diversas vantagens para cidadãos que possuem tal objetivo, seja por meio de programas de financiamento (como o Minha Casa Minha Vida) ou através da Caixa Econômica Federal.

Quantos cidadãos brasileiros já habitam nas próprias residências?

Antes de discorrer sobre as vantagens diferenciadas oferecidas pela Caixa através do Minha Casa Minha Vida para brasileiros interessados em tornar realidade o sonho de ter uma moradia própria, é relevante traçar um panorama abrangente acerca da situação das pessoas que vivem em imóveis alugados e comprados.

De acordo com um estudo realizado pelo instituto Datafolha no começo de 2022, sete em cada dez brasileiros residem em propriedades próprias. Dentre esses, 62% ocupam imóveis quitados, enquanto 8% vivem em propriedades financiadas.

Esse levantamento, baseado em dados de 2021, entrevistou 3,1 mil indivíduos. A pesquisa também revela que 27% dos brasileiros moram em residências alugadas, e apenas 3% da população do país reside em habitações cedidas por terceiros.

Novidade significativa da Caixa para quem deseja adquirir uma casa própria

Para aqueles que têm o desejo de concretizar o sonho da casa própria adquirindo um imóvel novo ou usado, a Caixa Econômica Federal disponibiliza uma linha de crédito ideal. Estamos nos referindo, evidentemente, ao Crédito Imobiliário oferecido pelo banco.

Nesse procedimento financeiro, é o próprio banco Caixa que realiza a avaliação do imóvel em questão. Além disso, é a instituição que analisa as condições mais vantajosas de pagamento.



A escolha do período de carência para iniciar a amortização do saldo devedor depende da modalidade de financiamento selecionada. Durante essa fase, os solicitantes são obrigados a efetuar apenas o pagamento dos prêmios de seguros, tais como o MIP (Morte ou Invalidez Permanente) e o DFI (Danos Físicos ao Imóvel), além da tarifa de administração do contrato (em circunstâncias específicas). Dentro desse período de carência, a atualização monetária e os juros são suspensos, sendo posteriormente incorporados ao saldo devedor do contrato.

Quais vantagens são oferecidas pela Caixa?

Dentre as principais vantagens proporcionadas pela Caixa aos clientes que desejam concretizar o sonho da casa própria, o valor do financiamento é uma das mais relevantes.

Por meio do crédito imobiliário da Caixa, brasileiros podem financiar até 90% do valor do imóvel. Adicionalmente, os solicitantes têm até 35 anos para liquidar a operação. Esse programa de crédito também possibilita a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para quitar parte das prestações.

Ao firmar o contrato, os clientes podem escolher entre diferentes tipos de taxas de juros. Tem as taxas pré-fixadas, vinculadas ao Índice da Poupança ou indexadas à Taxa Referencial (TR) e ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Quais tarifas estão associadas a essa operação?

Antes de adquirir o crédito imobiliário da Caixa, é recomendável compreender as tarifas principais ligadas à operação. Dessa maneira, você poderá ter um entendimento mais aprofundado sobre o montante que precisará pagar nas parcelas.

Nesse contexto, a seguir estão as principais tarifas relacionadas ao crédito imobiliário da Caixa, conforme o site oficial do banco:

Tarifa de avaliação: Essa tarifa é designada para a avaliação do imóvel, um procedimento que sempre é conduzido por um profissional qualificado para determinar o valor do imóvel e a viabilidade de utilizá-lo como garantia para a operação;

Reavaliação (Acompanhamento): Essa tarifa está associada a cada inspeção necessária para a realização da construção;

Tarifa de Administração de Contrato: Incide sobre a manutenção e a administração do contrato. É cobrada mensalmente na prestação, sendo obrigatória somente em operações envolvendo imóveis enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

No tocante ao montante das taxas, não é possível estabelecer um valor fixo, pois elas variam de acordo com o custo final de cada operação.

Passo a passo completo para comprar uma casa própria na Caixa

Por fim, agora que você já conhece as principais especificações do programa de Crédito Imobiliário da Caixa Econômica Federal, é hora de conferir o passo a passo completo para comprar a sua casa própria por intermédio do banco.

De acordo com o portal oficial da Caixa, o processo de contratação do crédito é super simples, dependendo apenas de 6 etapas. São elas:

Simulação: Você informa seus dados e descobre o valor da prestação, prazo e outras condições para o financiamento do imóvel Análise de crédito: Será necessário apresentar toda a documentação solicitada para os correspondentes bancários, ou para o gerente, na agência. A partir daí, a Caixa identificará qual tipo de crédito é mais interessante para a sua situação e objetivo. Análise de engenharia: Com a análise dos documentos já concluída, os representantes da Caixa vão até o imóvel para avaliar o valor de venda e as condições de uso. Assinatura do contrato: Após a avaliação da engenharia, acontece a assinatura do contrato na agência. Para liberar o crédito, os solicitantes devem registrar o contrato em cartório. Pagamento de prestações: Com o contrato assinado, você terá que pagar todas as parcelas mensais no decorrer do prazo estabelecido no documento. Para isso, é possível escolher entre o débito automático em conta e a emissão de boletos pelo site oficial do banco e pelo aplicativo Habitação Caixa (disponível para Android e iOS). Gestão de financiamento: Por último, se você precisar fazer qualquer tipo de ajuste no contrato (como a amortização do saldo devedor ou o pedido de interrupção no pagamento das prestações) é só acessar o Internet Banking da Caixa, ou solicitar a alteração nas agências do banco.