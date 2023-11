Mesmo antes da era digital, golpes relacionados a instituições financeiras sempre foram uma preocupação. Contudo, com a crescente digitalização, os criminosos encontraram novas oportunidades para táticas fraudulentas, explorando a falta de informação dos correntistas.

CAIXA emite ALERTA contra fraudes que envolvem o sistema financeiro online

Visando abordar essa questão, a Caixa Econômica Federal emitiu um alerta crucial, destacando as práticas fraudulentas mais comuns e fornecendo orientações para se proteger desses golpes.

Priorizando a segurança

Recentemente, a Caixa Econômica Federal emitiu um alerta de suma importância em seu portal, visando não apenas proteger seus clientes, mas todos os cidadãos brasileiros. Em suma, a instituição federal revelou os golpes mais frequentes, reforçando a importância de estar atento a possíveis tentativas de fraudes financeiras.

Alerta na época da Black Friday

A temporada da Black Friday é um momento de alerta máximo para golpes e fraudes. Em suma, os criminosos veem esse período como uma oportunidade para abordar um grande número de vítimas, aproveitando a busca por promoções e ofertas. Durante eventos de grande movimentação financeira como este, é crucial estar atento e vigilante para evitar cair em armadilhas.

Orientações do gerente nacional da Caixa

A Caixa tem se empenhado em reforçar seus investimentos em informação e segurança. Sendo assim, o gerente nacional de detecção e reação a fraudes da instituição ressalta pontos fundamentais para não ser vítima de golpes.



Você também pode gostar:

Resumindo, ele destaca a importância de manter vigilância diante de contatos inesperados, aconselhando os clientes a encerrarem conversas suspeitas e a entrarem em contato direto com a instituição por meio de canais oficiais.

Falsa central de atendimento

Golpistas enviam mensagens simulando serem funcionários bancários, solicitando informações pessoais. Por isso, é crucial lembrar que os bancos nunca pedem dados pessoais por telefone.

Falso motoboy

Criminosos fingem ser representantes bancários e instruem os clientes a entregar cartões a falsos motoboys. Contudo, os bancos não realizam recolhimento de cartões em domicílio.

Golpe na maquininha

Durante compras, criminosos digitam valores alterados em maquininhas ou cobram valores indevidos. Sendo assim, sempre verifique os valores cobrados e ative notificações na conta digital.

Troca do cartão

Estelionatários observam a senha digitada e trocam o cartão. Portanto, proteger a senha e verificar o cartão ao recebê-lo são práticas essenciais.

Cartão preso no caixa eletrônico

Fraudadores instalam dispositivos nos caixas eletrônicos para prender cartões, solicitando dados pessoais por um número falso. Desse modo, evite ajuda de estranhos e procure um funcionário da agência se o cartão ficar preso.

Fique atento a essas práticas fraudulentas e siga as recomendações da Caixa para proteger suas finanças e evitar cair em golpes. Uma vez que a vigilância e a informação são as melhores defesas contra as tentativas de fraude no mundo digital em constante evolução.

Outras fraudes online requerem atenção

Além das práticas fraudulentas mais comuns mencionadas anteriormente, o mundo digital está repleto de outras estratégias enganosas que merecem atenção e cautela por parte dos usuários de serviços financeiros.

Phishing

O phishing é uma técnica em que os criminosos enviam e-mails ou mensagens de texto fraudulentos, muitas vezes se passando por instituições financeiras, solicitando informações pessoais, senhas ou dados bancários. Por isso, é importante ressaltar que bancos legítimos nunca solicitam informações confidenciais por e-mail ou mensagens de texto.

Além disso, os golpistas também aproveitam as redes sociais para criar perfis falsos de instituições financeiras ou até mesmo de pessoas conhecidas. Em suma, eles usam esses perfis para pedir dinheiro emprestado ou solicitar informações pessoais.

Sempre verifique a autenticidade dos perfis antes de compartilhar qualquer informação sensível. Portanto, é fundamental estar ciente dessas ameaças e adotar práticas de segurança proativas para proteger suas informações financeiras e pessoais.