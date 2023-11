CAIXA emite COMUNICADO para estudantes brasileiros endividados

A Caixa Econômica Federal, uma das principais instituições financeiras do Brasil, lançou recentemente um comunicado de imprensa anunciando a oportunidade de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O anúncio que gerou grande repercussão entre os estudantes, traz uma série de informações relevantes sobre o processo de renegociação e as condições oferecidas pela Caixa.

Quem pode se beneficiar da renegociação?

A oferta de renegociação é direcionada aos estudantes que têm contratos do FIES assinados até o ano de 2017. Considerando que a medida pode beneficiar aproximadamente 1,2 milhão de estudantes, totalizando um saldo devedor de R$ 51 bilhões, a renegociação surge como uma alternativa viável para muitos brasileiros que buscam concluir sua formação acadêmica.

Processo 100% Digital

O processo de renegociação das dívidas do FIES com a Caixa pode ser realizado de maneira 100% digital, por meio do sistema SifesWeb, disponível no endereço. Nos próximos dias, a renegociação também poderá ser feita pelo aplicativo FIES CAIXA, o que agrega ainda mais praticidade e comodidade aos estudantes.

O FIES na Caixa e no Banco do Brasil

Até 2017, os contratos do FIES poderiam ser assinados tanto com a Caixa quanto com o Banco do Brasil. Ao estabelecer como público-alvo da renegociação os estudantes com contratos assinados até 2017, o Comitê Gestor do FIES (CG-FIES) regulamentou a Lei nº 14.719/2023, com a publicação da Resolução nº 55/2023.

Condições de Renegociação

As condições para a renegociação das dívidas do FIES com a Caixa são válidas até o dia 31 de maio de 2024 e consideram a situação do débito em 30 de junho de 2023. As condições variam de acordo com o atraso na dívida:



Você também pode gostar:

0 a 90 dias de atraso: desconto de 12% para quitação do saldo devedor à vista. Para aderir nesta modalidade, é necessário estar adimplente, sem atrasos no pagamento, na data da adesão. Mais de 90 dias de atraso: desconto de 12% para quitação do saldo devedor à vista ou reparcelamento em até 150 prestações mensais, com isenção total de juros e multa por atraso. Mais de 360 dias de atraso: condições especiais para pessoas cadastradas no CadÚnico em 30/06/2023 ou beneficiárias do Auxílio Emergencial 2021. Mais de 360 dias de atraso (que não se enquadram nas condições acima): desconto de até 77% do valor total da dívida, para quitação à vista ou em 15 prestações.

Passo a Passo para Renegociação

O processo de renegociação das dívidas do FIES na Caixa pode ser realizado seguindo alguns passos simples, que podem ser consultados diretamente no site da instituição, no endereço.

Informações Adicionais sobre o FIES na Caixa

Além da renegociação das dívidas, a Caixa oferece uma série de outras informações sobre o FIES em seu site oficial, que podem ser bastante úteis para os estudantes.

Economia e Educação em Pauta na Caixa

A renegociação das dívidas do FIES com a Caixa está inserida em um contexto de medidas que visam aprimorar a economia e a educação no Brasil. Além dessa iniciativa, a Caixa tem promovido uma série de outras ações, como a assinatura de convênios com cooperativas e a regularização de dívidas por meio de programas especiais.

Regularize sua situação

A renegociação das dívidas do FIES com a Caixa é uma grande oportunidade para os estudantes brasileiros regularizarem sua situação financeira e darem continuidade aos seus estudos. Com condições atrativas e a possibilidade de realizar todo o processo de forma digital, a iniciativa da Caixa representa um importante passo em direção ao fortalecimento da educação no Brasil.

Leia mais

Para mais informações sobre a renegociação das dívidas do FIES com a Caixa e outras iniciativas da instituição, acesse o site oficial da Caixa no endereço.

Contato

Para dúvidas ou mais informações, entre em contato com a Central de Negociações de Dívidas da Caixa, a Ouvidoria CAIXA ou o Suporte Tecnológico. Você também pode seguir a Caixa nas redes sociais para se manter atualizado sobre as últimas notícias e iniciativas da instituição.