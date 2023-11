Caixa emite COMUNICADO sobre a Mega da Virada 2023 e você precisa ficar sabendo

O fim do ano está se aproximando e com ele vem a expectativa de um evento muito aguardado pelos brasileiros: o sorteio da Mega da Virada. A cada ano, centenas de milhões de pessoas se unem na esperança de se tornarem os grandes vencedores desse prêmio milionário. E em 2023, a Mega da Virada promete ser ainda mais grandiosa, com o maior prêmio da história – estimado em incríveis R$ 550 milhões!

Os Maiores Prêmios da Mega da Virada

A Mega da Virada é conhecida por seus prêmios exorbitantes, capazes de transformar a vida dos ganhadores da noite para o dia. A cada edição, milhões de apostas são realizadas em todo o país, na esperança de acertar os números sorteados e se tornar um milionário instantâneo.

Desde o seu início, em 2009, a Mega da Virada já premiou inúmeros sortudos ao redor do Brasil. Mas quais foram os maiores prêmios já concedidos? Confira abaixo a lista dos 10 maiores prêmios da história da Mega da Virada:

R$ 541,9 milhões – 2022 R$ 325,2 milhões – 2021 R$ 302,5 milhões – 2020 R$ 304,2 milhões – 2019 R$ 306,7 milhões – 2018 R$ 263,3 milhões – 2017 R$ 246,5 milhões – 2016 R$ 246,5 milhões – 2015 R$ 263 milhões – 2014 R$ 224,6 milhões – 2013

Os números impressionam e mostram que a Mega da Virada é, de fato, um evento que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Com prêmios tão altos, é natural que a expectativa para o sorteio de 2023 seja ainda maior.

Os Estados Campeões em Prêmios da Mega da Virada

Ao longo dos anos, alguns estados se destacaram na Mega da Virada, sendo responsáveis por um grande número de ganhadores. Os campeões em prêmios são:

São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Paraná Bahia



Esses estados lideram o ranking, mostrando que a sorte está espalhada por todo o país. Tanto o Sudeste quanto o Nordeste e o Sul têm representantes entre os estados mais premiados da história da Mega da Virada.

O Sorteio Especial que Não Acumula

Diferente dos outros concursos da Mega-Sena, a Mega da Virada é um sorteio especial que não acumula o prêmio para o próximo sorteio. Isso significa que se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, o valor não acumula para o próximo concurso. Em vez disso, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertarem cinco ou menos números.

É importante ressaltar que, caso haja mais de uma aposta com a mesma quantidade de acertos, o prêmio é dividido igualmente entre os ganhadores. Isso garante que a premiação seja justa e proporcional para todos os sortudos.

Os Prêmios Não Resgatados

Apesar dos altos valores em jogo, nem sempre todos os prêmios são resgatados pelos ganhadores. Os prêmios das loterias têm um prazo de até 90 dias para serem retirados pelos sortudos. Após esse período, o valor é direcionado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES), contribuindo para a educação no país.

Acompanhe o Sorteio e Faça sua Aposta

O sorteio da Mega da Virada será realizado no dia 31 de dezembro, na noite de Ano Novo. A transmissão ao vivo do evento será feita pela TV, a partir das 20h. Para concorrer aos prêmios milionários, você pode fazer suas apostas nas loterias de todo o país, pelo Internet Banking, app Loterias CAIXA ou portal Loterias CAIXA. Uma aposta simples custa apenas R$ 5,00.

Não perca a chance de se tornar um dos grandes ganhadores da Mega da Virada 2023. Faça sua aposta e boa sorte!