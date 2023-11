Caixa emite COMUNICADO sobre o Caixa Tem; confira

O Caixa Tem é um aplicativo da Caixa Econômica Federal que revolucionou a forma como os brasileiros gerenciam suas finanças. Com funcionalidades práticas e vantagens incríveis, o Caixa Tem se tornou essencial na vida de milhões de pessoas, especialmente durante a pandemia de COVID-19, quando foi utilizado para o pagamento do auxílio emergencial.

Neste artigo, vamos explorar as diversas vantagens oferecidas pelo Caixa Tem, como abrir uma conta, desbloquear sua conta, e ainda apresentar o novo empréstimo disponibilizado pelo aplicativo.

As Vantagens do Caixa Tem

O Caixa Tem oferece uma série de vantagens aos seus usuários, tornando a gestão financeira mais prática e acessível. Uma das principais vantagens é a possibilidade de gerir e movimentar recursos de forma simples e sem precisar ir até uma agência bancária.

Com o Caixa Tem, é possível realizar diversas operações diretamente pelo aplicativo, como transferências via Pix, pagamento de contas e até mesmo recarga de celular. Além disso, o Caixa Tem oferece outras funcionalidades, como contratação de seguros, opções de investimentos e até mesmo um cartão de débito virtual.

O Cartão de Débito Virtual: Comodidade e Segurança nas Compras Online

Um dos recursos mais destacados pelo Caixa Tem é o cartão de débito virtual. Esse meio de pagamento virtual oferece comodidade, segurança e praticidade nas compras online. Com uma numeração única e a possibilidade rápida de cancelamento em caso de golpes, o cartão de débito virtual garante total segurança nas transações online.

Além disso, por ser virtual, o cartão não ocupa espaço físico e pode ser utilizado exclusivamente em plataformas de streaming e outros serviços online.

Como Abrir uma Conta no Caixa Tem



Você também pode gostar:

Se você ainda não usufrui dos benefícios do Caixa Tem, saiba que abrir uma conta é simples e pode ser feito pela internet. Para isso, você precisará de um documento de identificação, como RG ou CNH, acesso a um e-mail, número de telefone e o CEP de residência. Siga os passos abaixo para abrir sua conta no Caixa Tem:

Instale o aplicativo Caixa Tem em seu smartphone (disponível para Android e iOS). Abra o aplicativo e clique na opção “Cadastre-se e abra sua conta”. Preencha os campos solicitados, como CPF, e-mail, número de telefone e CEP. Crie uma senha de seis dígitos. Envie uma foto do seu documento de identificação e uma selfie para confirmação de identidade.

Após seguir esses passos, sua conta no Caixa Tem estará aberta e você poderá desfrutar de todas as vantagens da conta digital.

Como Desbloquear sua Conta Caixa Tem

Em alguns casos, pode ser necessário desbloquear a conta no Caixa Tem. Isso pode acontecer por medidas de segurança adotadas pelo banco. Mas não se preocupe, desbloquear sua conta é simples e prático. Veja como fazer isso pelo próprio aplicativo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem em seu celular (Android ou iOS). Clique na opção “Entrar no Caixa Tem”. Informe seu CPF e senha. No menu principal, busque pela opção “Liberar Acesso”. Siga as indicações fornecidas pelo chat do aplicativo. O aplicativo vai reconhecer seu número de telefone e enviar um código por SMS. Digite o código no local indicado e clique em “Verificar Código”. Escolha um nome para o dispositivo em uso e clique em “Confirmar”.

Com esses passos simples, sua conta Caixa Tem estará desbloqueada e você poderá utilizar novamente os serviços oferecidos pelo aplicativo.

Canais de Atendimento Caixa: Como Entrar em Contato?

A Caixa disponibiliza diversos canais de atendimento para sanar dúvidas e prestar assistência aos seus clientes. Confira algumas opções:

Alô Caixa (agência digital): 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais regiões);

Caixa Cidadão: 0800 726 0207;

Bolsa Família: 111;

Atendimento aos clientes no exterior: +55 (61) 3533 2000;

Atendimento aos portadores de deficiência auditiva e fala: 0800 726 2492;

SAC Caixa: 0800 726 0101;

Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474;

Canal de denúncias: 0800 512 6677;

WhatsApp Caixa Tem: 0800 104 0104.

Esses canais estão disponíveis para te ajudar em caso de dúvidas, problemas ou qualquer outra necessidade relacionada à sua conta Caixa Tem.

O Novo Empréstimo do Caixa Tem: Como Solicitar e Quais os Benefícios

O Caixa Tem acaba de disponibilizar uma nova linha de crédito, oferecendo oportunidades tanto para indivíduos quanto para empresas solicitarem empréstimos de até R$ 3 mil. Essa modalidade faz parte do Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) e está disponível para os Microempreendedores Individuais (MEIs).

O empréstimo do Caixa Tem está disponível para dois públicos-alvo: indivíduos que desejam empreender e MEIs. Para os empreendedores, é necessário que a atividade exercida tenha uma receita bruta anual de, no máximo, R$ 360 mil.

Já para o Governo Federal, os indivíduos são considerados empreendedores individuais. É importante ressaltar que o dinheiro obtido pelo empréstimo deve ser utilizado de alguma forma no negócio do solicitante, seja para aumentar o capital de giro, comprar insumos ou investir em equipamentos e utensílios que favoreçam a produção.

Durante a contratação da linha de crédito no aplicativo, o cliente deve assinar uma declaração de que o dinheiro será usado exclusivamente no negócio. Para isso, será necessário responder a um quiz interativo sobre educação financeira e uso consciente do crédito.

Requisitos para o Empréstimo

Além dos requisitos mencionados anteriormente, é importante conhecer as condições específicas para cada perfil:

Indivíduos:

Limite de crédito: R$ 1.000

Prazo de pagamento: 24 meses

Juros: a partir de 1,95% ao mês = 26,08% ao ano

MEIs:

Juros: a partir de 1,99% ao mês = 26,68% ao ano

Como Solicitar o Empréstimo do Caixa Tem

A solicitação do novo empréstimo deve ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. Basta selecionar a opção “Crédito Caixa Tem” após atualizar o aplicativo pela loja digital correspondente ao seu aparelho, seja Android ou iOS. Após submeter o pedido, a equipe da instituição financeira tem o prazo de 10 dias para analisar a solicitação.

Durante o processo de solicitação, é possível informar qual será a finalidade de uso da nova linha de crédito. Caso a solicitação seja aprovada, o valor solicitado será automaticamente depositado na conta digital do Caixa Tem. Todos os bancos estão habilitados a realizar este tipo de operação.

Benefícios do Crédito Caixa Tem

O novo Crédito Caixa Tem oferece diversos benefícios tanto para indivíduos quanto para MEIs que desejam investir em seus negócios. Alguns dos principais benefícios são:

Oportunidade de Crescimento: Com o Crédito Caixa Tem, é possível solicitar até R$ 3.000 para investir em seu negócio. Essa oportunidade permite expandir operações, melhorar a qualidade de produtos ou serviços e até mesmo explorar novos mercados. Economia: A Caixa oferece as melhores taxas de juros do mercado para esse tipo de empréstimo, possibilitando uma economia considerável a longo prazo. Além disso, não há taxa de abertura de crédito, o que representa mais uma vantagem em termos de economia. Prazo Flexível: O prazo de pagamento do Crédito Caixa Tem é bastante flexível, com até 24 meses para quitar o empréstimo. Isso permite um planejamento financeiro eficiente. Praticidade: O processo de solicitação do Crédito Caixa Tem é bastante prático. É possível preencher um formulário online para que um gerente entre em contato ou, se preferir, ir diretamente a uma agência da Caixa.