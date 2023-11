Caixa já renegociou BILHÕES em dívidas pelo Desenrola Brasil; Veja os dados atuais

O Desenrola Brasil é um programa criado pelo governo federal para que os consumidores brasileiros possam renegociar suas dívidas. O programa iniciou sua segunda fase em outubro, e novos dados apontam que a Caixa Econômica Federal já renegociou R$ 5 bilhões em dívidas através da campanha.

Nesta quarta-feira (22) ocorreu o Dia D – Mutirão Desenrola, que contou com a participação da Caixa, sendo que as agências do banco abriram uma hora mais cedo para os atendimentos. O mutirão do Desenrola Brasil foi realizado para incentivar a renegociação de dívidas e o alcance do programa do governo.

Segundo o presidente da Caixa, Carlos Vieira, em entrevista ao Repórter Brasil, da TV Brasil: “A intenção é que a gente intensifique a viabilização da população para que acesse esses benefícios, que, em alguns casos, pode chegar a 99% da dívida”. Além disso, ainda na entrevista, Vieira comentou sobre a nova etapa do Desenrola Brasil, iniciada nesta semana, permitindo a renegociação de dívidas de até R$ 20 mil.

Nova fase do Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil entrou nesta segunda-feira (20) em uma nova fase, permitindo a renegociação de dívidas de até 20 mil reais na Faixa 1 do programa. A Faixa 1 inclui devedores que ganham até dois salários mínimos ou que estão inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Portanto, dívidas entre R$ 5.000,01 e R$ 20 mil poderão ser refinanciadas até 30 de dezembro. O desconto permanece após o término do prazo, mas a dívida só poderá ser paga à vista. A Faixa 1 da Desenrola Brasil inclui dívidas bancárias, como cartões de crédito e empréstimos, além de contas vencidas, como água e luz.

Inclusive, a segunda fase do Desenrola Brasil começou em outubro, permitindo aos beneficiários da Faixa 1 renegociar suas dívidas de até R$ 5 mil por meio do site oficial do programa. Porém, passados ??os primeiros 40 dias da segunda fase e ainda sobrando dinheiro do Fundo de Garantia Operacional (FGO), a renegociação foi estendida para um máximo de R$ 20 mil em dívidas. Para quem não sabe, o FGO é um fundo do Tesouro que cobre possíveis inadimplências de pessoas que insistem em renegociar.

É importante ressaltar que para acessar a plataforma e renegociar dívidas é necessário que o consumidor esteja cadastrado no portal Gov.br. Além disso, sua conta deve ter nível de segurança prata ou ouro e todos os detalhes de registro devem ser atualizados. Por fim, o consumidor pode receber descontos de até 99% bastando selecionar uma instituição financeira ou empresa cadastrada na Desenrola Brasil, escolher o número de parcelas e efetuar o pagamento.



Lula faz declaração sobre o programa

Nesta terça-feira (21), antes do mutirão do Desenrola Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pedido em Brasília, para que aqueles com dívidas em aberto procurem seus bancos, com intuito de renegociar os débitos através do programa.

“Não tenha medo, não tenha vergonha de conversar com alguém sobre sua dívida. Procure o banco e discuta com seriedade que você vai sair do banco de cabeça erguida, com o nome limpo na praça”, afirmou Lula durante o programa semanal chamado de “Conversa com o Presidente”.

Segundo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que também estava no programa “Conversa com o Presidente”, o Desenrola Brasil oferece, em média, 83% de desconto nas dívidas, porém este valor pode chegar a 99%.