Caixa já renegociou mais de R$ 2 bilhões em dívidas do Fies

A Caixa Econômica Federal já renegociou mais de R$ 2,2 bilhões em dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A informação foi confirmada pelo novo presidente do banco, Carlos Vieira, nesta terça-feira (14). As negociações fazem parte do novo sistema do “Desenrola do Fies”.

Segundo a Caixa, pouco mais de 45 mil pessoas entraram em contato com o banco apenas nos primeiros cinco dias da nova fase de negociação. A instituição afirma que conseguiu perdoar cerca de R$ 19 bilhões em dívidas com o Fundo de Financiamento. O desconto médio até aqui é de 85%.

Dívidas com o Fies

Dados mais recentes do Ministério da Educação indicam que pelo menos 1,2 milhão de estudantes possuem contratos inadimplentes que se enquadram nos critérios de negociação do Desenrola do Fies. A expectativa, portanto, é que mais pessoas procurem a Caixa e o Banco do Brasil para negociarem estes débitos o quanto antes.

O Fies é uma espécie de financiamento para o estudante de baixa renda que precisa entrar em uma instituição de ensino superior privada. O governo paga o valor, ou ao menos uma parte do valor da mensalidade. Depois da formatura, o aluno precisa devolver o dinheiro ao governo.

O Desenrola do Fies

O Desenrola do Fies foi lançado há pouco menos de uma semana e tem como objetivo ajudar os cidadãos que não estão conseguindo pagar os seus contratos. De acordo com o Ministério da Educação, até mesmo quem não está com a dívida em atraso pode conseguir descontos nos pagamentos à vista.

Quem possui cadastro ativo no Cadúnico no governo federal pode negociar os seus débitos no Fies a partir de condições especiais. Nestes casos, os descontos na negociação podem chegar a nada menos do que 99% da dívida total. Na prática, isso significa uma redução quase completa do valor do débito.

Como negociar?



Se você está com o contrato do Fies em situação de atraso e deseja aproveitar o Desenrola para negociar a sua dívida, saiba que existem quatro caminhos diferentes para esta negociação. São eles:

Pessoalmente, indo em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, dentro dos horários de atendimento das agências;

Através do portal SifesWeb, se o contrato for pela Caixa;

Aplicativo Fies Caixa , se o contrato for pela Caixa;

App do Banco do Brasil, se o contrato for pelo Banco do Brasil.

Quem pode participar do processo de negociação?

Conforme informações do Ministério da Educação, a ideia é focar o processo de negociação nos estudantes que tenham dívidas em contratos estabelecidos até o ano de 2017, desde que tenham fase de amortização até de junho de 2023.

Em resumo, podem participar do sistema:

Estudantes com contratos em fase de amortização em 30/06/2023;

Estudantes com débitos vencidos e não pagos antes de 30/06/2023;

Estudantes adimplentes na data atual;

Estudantes com contratos assinados até 31/12/2017 (se não tiver na fase de carência).

NÃO podem participar do Desenrola do Fies, os seguintes grupos:

Estudantes que ainda não concluíram o curso ou estão pagando somente as parcelas trimestrais (carência);

Estudantes inadimplentes que NÃO possuem parcelas vencidas de 30/06/2023 pra cá.

Desenrola bate recordes

Vale lembrar que a versão original do Desenrola, que compreende dívidas de diversas naturezas, já está em vigor, e vem quebrando uma série de recordes no número de atendimentos.

Desde o lançamento do programa de negociação de débitos, quase R$ 2 bilhões em dívidas foram negociados, segundo os dados mais recentes divulgados pelo governo federal. Os números consideram os procedimentos realizados até o último dia 2 de novembro.

Neste período, estima-se que mais de 1 milhão de débitos tenham sido totalmente negociados através do sistema do Desenrola. Os débitos que somaram R$ 2,1 bilhões, acabaram sendo quitados por pouco mais de R$ 262 milhões.

Em números absolutos, o governo federal estima que cerca de 590 mil brasileiros de todas as regiões do país aproveitaram a oportunidade para limpar o nome, e negociar as suas dívidas junto aos bancos, e outros credores.