Caixa libera saque de R$6.200,00 para novo grupo de trabalhadores; veja se você está na lista

A Caixa abriu as portas para que os trabalhadores atingidos pelas enchentes de outubro em Itajaí solicitem a retirada do FGTS. O valor máximo da retirada é de até R$ 6.200,00.

Quem tem direito?

Apenas aqueles que residem nas áreas afetadas listadas pela Defesa Civil têm direito ao dinheiro. Os trabalhadores que vivem nesses locais não precisam se cadastrar no órgão de proteção, mas precisam solicitar o FGTS.

Como solicitar

A solicitação é feita pelo aplicativo FGTS, opção “Meus Saques”. Ao registrar o pedido, é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.

Passo a passo da solicitação

Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro. Vá na opção “Meus saques” e selecione “Outras situações de saque — Calamidade pública”. Envie os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade. Selecione a opção para creditar o valor em uma conta Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou outro banco e envie a solicitação.

O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

Documentação necessária



Carteira de Identidade

Comprovante de residência em nome do trabalhador

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

Caso não haja comprovação de residência pelos documentos acima, admite-se declaração emitida pela prefeitura.

Cidades habilitadas

Além de Itajaí, também podem fazer o saque calamidade moradores de Blumenau, Caxambu do Sul, Garuva, Lontras, Mafra, Pouso Redondo, Rio Negrinho e São Joaquim.

Informações adicionais

A Defesa Civil de Itajaí divulgou uma lista atualizada de áreas atingidas por inundações que estão aptas para a liberação do saque calamidade do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. Trabalhadores que residem nos endereços listados não precisam fazer cadastro no órgão de proteção e segurança, mas devem fazer o pedido de liberação do FGTS junto ao aplicativo da Caixa.

Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa ou entrar em contato pelo 0800 726 0207.

Em conclusão, a Caixa está fornecendo uma oportunidade para que os trabalhadores afetados pelas recentes enchentes em Itajaí e região retirem parte de seu FGTS. Esta iniciativa visa ajudar essas pessoas a reconstruir suas vidas e suas casas após os danos causados pelas inundações. Se você reside em uma das áreas afetadas, não perca tempo e faça sua solicitação o mais rápido possível.

Saiba mais sobre o saque do FGTS

Existem diferentes situações em que o trabalhador pode realizar o saque do FGTS. Vamos discutir cada uma delas em detalhes.

Saque-Rescisão

No caso de demissão sem justa causa, o trabalhador pode sacar o valor total depositado em sua conta do FGTS.

Saque-Aniversário

Existe uma opção chamada “Saque-Aniversário” que permite ao trabalhador sacar parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. No entanto, se o trabalhador for demitido, ele só poderá sacar o valor referente à multa rescisória, não sendo possível retirar o valor total da conta.

Saque por doença grave

Se o trabalhador for diagnosticado com uma doença grave, como câncer ou HIV, ou se estiver em estágio terminal devido a qualquer doença, ele pode sacar o valor total do FGTS.

Saque para aquisição de casa própria

O saldo do FGTS pode ser usado para comprar ou construir uma casa própria. O trabalhador pode usar o FGTS para pagar parte ou o total do valor do imóvel.

Saque por idade

Quando o trabalhador atinge 70 anos, ele tem direito de sacar o valor total do FGTS.

Saque por aposentadoria

A aposentadoria também é uma das situações em que o saque do FGTS é permitido.

Saque por falta de depósito

Se a empresa não realiza os depósitos do FGTS durante 3 anos seguidos e o trabalhador estiver sem emprego formal durante esse período, ele pode realizar o saque do FGTS.