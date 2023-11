Caixa libera SAQUE extraordinário de R$ 2 MIL hoje (27/11): Saiba se você tem direito

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício trabalhista vital para os trabalhadores brasileiros. Ele oferece uma reserva financeira que pode ser sacada em emergências, como demissão sem justa causa.

A Caixa Econômica Federal é a instituição responsável por administrar o FGTS, e recentemente lançou uma novidade: o saque extraordinário de até R$ 2 mil. Neste artigo, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre essa nova modalidade de saque.

Como funciona o FGTS?

O FGTS funciona por meio de uma conta vinculada ao contrato de trabalho do empregado. Todo mês, o empregador deposita 8% do salário do trabalhador nessa conta, que fica guardada para ser sacada em momentos específicos. Além do saque em caso de demissão sem justa causa, existe também a opção do saque-aniversário, introduzido em 2019.

No saque-aniversário, o trabalhador pode sacar uma parte do saldo disponível anualmente, no mês de seu aniversário. É importante ressaltar que essa modalidade é opcional, e ao escolhê-la, o trabalhador abre mão do saque-rescisão integral em caso de demissão.

O saque extraordinário de até R$ 2 mil

A grande novidade trazida pela Caixa é o saque extraordinário de até R$ 2 mil. Esse saque está disponível para trabalhadores que possuem saldo suficiente em suas contas do FGTS. Para sacar mais de R$ 2 mil através do saque-aniversário, o saldo da conta deve estar acima de R$ 20 mil.

A tabela de alíquotas e parcelas adicionais ajuda a determinar o valor exato que cada trabalhador pode sacar. Essas alíquotas variam de 5% a 50% do saldo, mais uma parcela adicional. Por exemplo, um trabalhador com um saldo de R$ 10 mil poderia sacar até R$ 5 mil, enquanto um trabalhador com um saldo de R$ 30 mil poderia sacar até R$ 15 mil.

Aderindo ao saque-aniversário



Os trabalhadores interessados em aderir ao saque-aniversário podem fazê-lo através do aplicativo “Caixa FGTS“, disponível para dispositivos Android e iOS. Essa modalidade está aberta tanto para contas ativas quanto inativas.

É importante lembrar que ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador perde o direito ao saque integral do FGTS em caso de demissão, mas mantém o direito à multa rescisória de 40% do saldo, paga pelo empregador.

Período de saque e quem tem direito

O saque extraordinário de até R$ 2 mil está disponível para os aniversariantes de novembro até 31 de janeiro de 2024. Além disso, os trabalhadores nascidos em setembro e outubro também podem retirar os valores em novembro.

Essa medida representa uma oportunidade significativa para os trabalhadores acessarem uma parte de seus fundos em um momento de necessidade, contribuindo para a estabilidade financeira em tempos incertos. A Caixa Econômica Federal reforça seu papel como um pilar de suporte aos trabalhadores brasileiros, oferecendo flexibilidade e acesso a recursos essenciais.

