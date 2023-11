CAIXA libera SAQUE EXTRAORDINÁRIO de R$1.000

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou recentemente a liberação de um saque extraordinário no valor de R$ 1.000, como medida de apoio para brasileiros em situação de risco. Essa iniciativa, conhecida como saque por calamidade, visa auxiliar residentes de regiões afetadas por desastres naturais, como enchentes e alagamentos.

A liberação mais recente contempla moradores de algumas cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O Saque Extraordinário de R$ 1.000: O Que é e Como Funciona?

O saque extraordinário de R$ 1.000 é uma medida de apoio financeiro oferecida pela Caixa Econômica Federal em casos de calamidade. Essa modalidade de saque permite que os brasileiros que se encontram em situações de risco possam ter acesso a recursos financeiros para lidar com os impactos causados por desastres naturais.

Para solicitar o saque extraordinário de R$ 1.000, os beneficiários devem utilizar o aplicativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), disponível para download em dispositivos móveis. Através do aplicativo, é possível fazer a solicitação e o valor pode ser creditado em qualquer instituição financeira.

Quem Tem Direito ao Saque Extraordinário de R$ 1.000?

Assim como ocorreu em 2020, quando foi liberado o saque integral do FGTS como medida emergencial devido à pandemia da Covid-19, o saque extraordinário de R$ 1.000 é destinado a vítimas de desastres naturais, como enchentes, alagamentos e outros cenários de calamidade.

Para ter direito ao saque, é necessário que o beneficiário não tenha efetuado o resgate do saldo em conta pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Além disso, o FGTS é destinado a trabalhadores rurais, contratados em regime temporário ou intermitente, avulsos, diretores não empregados, empregados domésticos ou atletas profissionais.

No entanto, cada categoria deve atender a requisitos específicos, como dispensa sem justa causa, aquisição de residência própria, aposentadoria ou doença grave.



Você também pode gostar:

Regras para o Saque Extraordinário de R$ 1.000

O saque extraordinário de R$ 1.000 está sujeito a algumas regras estabelecidas pela Caixa Econômica Federal. As principais regras são:

O saque deve ser solicitado através do aplicativo do FGTS;

O beneficiário deve inserir suas informações de cadastro no aplicativo;

Na opção “Meus Saques”, deve ser selecionada a opção “Outras situações de saque – Calamidade pública”;

É necessário enviar os documentos solicitados, como foto de documento de identidade e comprovante de residência em nome do trabalhador;

O valor do saque pode ser creditado em conta Caixa, incluindo a Poupança Digital Caixa Tem, ou em outra instituição financeira;

O prazo para análise e crédito em conta, caso aprovado, é de até cinco dias úteis.

É importante ressaltar que essas regras podem sofrer alterações, portanto, é recomendado que os trabalhadores acessem o site da Caixa ou entrem em contato com o banco pelo Fale Conosco (0800 726 0207) para obter informações atualizadas.

Como Solicitar o Saque Extraordinário de R$ 1.000?

Para solicitar o saque extraordinário de R$ 1.000, siga os seguintes passos:

Realize o download do aplicativo FGTS, disponível para dispositivos móveis; Insira suas informações de cadastro no aplicativo; Acesse a opção “Meus Saques” e selecione “Outras situações de saque – Calamidade pública”; Selecione a cidade em que você reside; Envie os documentos solicitados, como foto de documento de identidade e comprovante de residência; Escolha a opção de crédito em conta Caixa ou em outra instituição financeira; Envie a solicitação.

Após realizar a solicitação, aguarde o prazo de até cinco dias úteis para a análise e crédito em conta, caso o saque seja aprovado.

Ademais, o saque extraordinário de R$ 1.000 oferecido pela Caixa Econômica Federal é uma medida de apoio importante para os brasileiros que se encontram em situação de risco devido a desastres naturais. Essa iniciativa visa fornecer recursos financeiros para que as pessoas possam enfrentar os impactos causados pelas calamidades.

Para solicitar o saque, é necessário utilizar o aplicativo do FGTS e seguir as orientações fornecidas. É importante respeitar as regras estabelecidas pela Caixa e enviar os documentos necessários para garantir a análise e o crédito em conta dentro do prazo estabelecido.

Para obter informações atualizadas sobre o saque extraordinário de R$ 1.000, acesse o site da Caixa ou entre em contato com o banco pelo Fale Conosco. Essa medida de apoio pode fazer a diferença na vida das pessoas que foram afetadas por desastres naturais, proporcionando suporte financeiro em momentos de dificuldade.