Caixa permite ganhar até 30 mil pontos com ESTES cartões de crédito; Veja quais

A Caixa Econômica Federal é um banco tradicional brasileiro que oferece diversas opções de cartões de crédito para seus clientes. No entanto, com a Black Friday se aproximando, a instituição financeira lançou uma promoção para certos cartões que permite ganhar até 30 mil pontos no Programa de Pontos Caixa.

É importante destacar que apenas alguns cartões de crédito estão aptos para participar da promoção, que também exige uma meta de gastos mínimos para receber os pontos bônus. Confira a seguir quais cartões da Caixa participam desta promoção:

Elo: Mais, Grafite, Grafite Mulher, Nanquim, Diners, Empresarial (que tenham aderido ao Programa Pontos CAIXA), Empresarial Mais e Empresarial Grafite;

Visa: Gold, Platinum, Platinum Mulher, Infinite, Empresarial (que tenham aderido ao Programa Pontos CAIXA);

Mastercard: Black.

Como dito, para ganhar os pontos bônus, os clientes do banco também devem atingir uma meta de gastos, sendo que as metas maiores garantem mais pontos. Confira a seguir:

Cartão de crédito Gastos de R$ 2.500,00 a R$ 5.000,00 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 De R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 De R$ 20.000,01 a R$ 30.000,00 A partir de R$ 30.000,01 Visa Gold Elo Mais 1.000 pontos 2.000 pontos 5.000 pontos 10.000 pontos 15.000 pontos Visa Platinum Elo Grafite 1.000 pontos 2.000 pontos 5.000 pontos 10.000 pontos 15.000 pontos Visa Infinite Elo Nanquim Mastercard Black – – 5.000 pontos 10.000 pontos 15.000 pontos Elo Diners Club – – 5.000 pontos 10.000 pontos 15.000 pontos Empresarial Visa e Elo (Todos) – – 10.000 pontos 20.000 pontos 30.000 pontos

Como se observa, alguns tipos de cartões só oferecem pontos bônus quando os gastos superam os R$ 10 mil, com exceção de Visa Gold Elo Mais e Visa Platinum Elo Grafite, em que é possível pontuar com gastos mais baixos. Além disso, a quantia máxima de 30 mil pontos da promoção só é oferecida aos que possuem o cartão empresarial, desde que os gastos ultrapassem os R$ 30 mil.

Como participar da promoção da Caixa

Para participar da promoção de Black Friday da Caixa Econômica Federal, primeiro o cliente deve solicitar algum dos cartões de crédito participantes até o dia 31 de dezembro. A solicitação pode ser feita no site da Caixa, através deste link. Durante o processo, o cliente deve optar pelo benefício Pontos (pontos extras no Programa Pontos CAIXA).

Em seguida, será necessário acumular as compras nacionais e internacionais, realizadas com o cartão de crédito, até o dia 31 de dezembro, buscando as metas de gastos citadas anteriormente, que garantem os pontos. Por fim, basta aguardar a chegada dos pontos bônus, que são fornecidos de acordo com a faixa de gastos atingida durante o período da promoção.



Novidade para quem é MEI

O aplicativo Caixa Tem recentemente passou a contar com a venda do Rapidex MEI, através da Caixa Assistência. O Rapidex MEI é um pacote de produtos de assistência, oferecido aos Microempreendedores Individuais, o qual disponibiliza ajuda 24 horas para imóveis, carros e motos. Além disso, o pacote conta com mão de obra qualificada em hidráulica e elétrica, chaveiro, reboque e troca de pneu, entre outros benefícios.

Este novo produto vendido pelo Caixa Tem custa apenas R$ 29 por mês, também existindo a possibilidade de fazer planos. Nesse sentido, no plano de seis meses o usuário pagará R$ 149 (R$ 24,83 por mês), e no plano de doze meses o valor fica em R$ 280 (R$ 23,33 por mês).