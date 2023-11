Caixa Tem LIBERA SAQUE extra para quase 1 MILHÃO de brasileiros: você ESTÁ na lista?

Desde ontem, sexta-feira (17), quase 900 mil famílias em 286 municípios do Amazonas, Santa Catarina, Amapá e Paraná tiveram a oportunidade de realizar um saque extra por meio do Caixa Tem. Devido ao reconhecimento de situação emergencial ou estado de calamidade pública pelo Governo Federal, estas regiões experimentarão a unificação do pagamento do Bolsa Família.

Um montante total de R$ 636,7 milhões foi destinado para atender a essas famílias, fornecendo um suporte financeiro crucial em momentos desafiadores, depositados no Caixa Tem. Em situações como essa, o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) implementa medidas especiais para assegurar que as famílias beneficiárias do Bolsa Família não enfrentem dificuldades.

Impacto do valor liberado no Caixa Tem para as famílias destas localidades

Nestes casos, o pagamento é consolidado na primeira data do calendário de transferências, eliminando a necessidade de as famílias aguardarem de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Os repasses por estado têm um impacto significativo, especialmente para os estados sujeitos a condições climáticas extremas.

No Amazonas, mais de R$ 447,4 milhões serão direcionados a 620.120 lares em 55 municípios.

Santa Catarina receberá mais de R$ 115,8 milhões para beneficiar 172.090 famílias em 160 municípios.

O Paraná também terá 105.651 beneficiários em 70 cidades, recebendo um montante total de R$ 71,26 milhões.

No Amapá, o município de Tartarugalzinho é o único beneficiado, recebendo R$ 2,17 milhões destinados a 2.854 famílias da cidade.

A ação especial do MDS, também denominada como saque extra ou saque-extraordinário, tem como objetivo proporcionar alívio imediato às famílias afetadas. Assim, se permite que o saque seja feito sem a necessidade de cartão e documentos, mediante a apresentação da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.

Os prazos destinados à atualização cadastral e suas implicações nos benefícios do Bolsa Família também são estendidos para as famílias inseridas nos processos de Averiguação Cadastral e Revisão Cadastral nos municípios sob situação de emergência ou calamidade pública.

Além da consolidação do pagamento do Bolsa Família, o MDS implementa várias outras medidas de apoio aos municípios nessas circunstâncias. Isso inclui a antecipação de parcelas do BPC (Benefício de Prestação Continuada), a alocação de recursos extraordinários para a rede de assistência social, o envio de cestas de alimentos e a destinação de recursos pelo Fomento Rural a pequenos agricultores.



Como saber se o valor está liberado em seu município?

Para verificar o benefício no Caixa Tem, os beneficiários do Bolsa Família recebem os pagamentos mensais em suas contas poupanças digitais do Caixa Tem. Os valores começam a ser disponibilizados nas primeiras horas do dia, variando para cada beneficiário e influenciados pela demanda simultânea no aplicativo.

O saque pode ser efetuado em lotéricas, agências da Caixa e correspondentes Caixa Aqui, utilizando a opção de Saque sem Cartão pelo Caixa Tem. Este gera um código válido por uma hora. O processo é simples:

Acesse o aplicativo Caixa Tem ( Android ou iOS ) e escolha a opção “Gerar código para saque”;

ou ) e escolha a opção “Gerar código para saque”; O aplicativo indicará que o beneficiário deve estar próximo a um caixa eletrônico, atendente lotérico ou correspondente Caixa Aqui. O código gerado é válido por uma hora, e se o saque não for concluído nesse período, o processo deve ser reiniciado;

Se estiver no local do saque em dinheiro, clique em “Gerar Código”;

O código autorizador de saque será gerado e deverá ser digitado no caixa eletrônico durante a operação;

No visor do caixa eletrônico, escolha a opção “Saque Sem Cartão” e preencha o número do CPF do beneficiário. Digite e prossiga na opção “Continuar”;

O caixa eletrônico solicitará o código de seis números gerado no aplicativo. Insira e continue em “Continuar”.