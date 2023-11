Caixa Tem libera valor para brasileiros: Descubra como solicitar agora

Em um mundo de constantes desafios financeiros, os microempreendedores individuais (MEIs) têm motivos para comemorar. O Caixa Tem, um aplicativo da Caixa Econômica Federal, agora oferece microcrédito para impulsionar pequenos negócios, uma iniciativa que promete desempenhar um papel importante no cenário econômico atual.

O que é o Microcrédito do Caixa Tem?

O Crédito Caixa Tem é um serviço financeiro destinado a MEIs e pessoas físicas que objetiva fornecer apoio financeiro para alavancar pequenos negócios. Ele oferece empréstimos com condições atraentes, incluindo a possibilidade de parcelamento e taxas de juros a partir de 1,99% ao mês.

Como Acessar o Crédito

Para ter acesso a este crédito, é necessário cumprir algumas obrigações fiscais. Entre elas, estão o pagamento do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e a entrega da declaração anual do MEI.

Como contratar o Crédito CAIXA Tem?

Para contratar o Crédito CAIXA Tem, é necessário fazer a atualização do aplicativo e do cadastro no CAIXA Tem. Veja o passo a passo para realizar essa atualização:

Acesse o aplicativo CAIXA Tem; Vá até a opção “Atualizar Cadastro”; Preencha as informações solicitadas; Envie a documentação necessária para análise.

Quem pode se beneficiar do Crédito Caixa Tem?



Este crédito é voltado tanto para Pessoas Físicas quanto para MEIs. No entanto, para ser elegível, existem algumas condições.

Condições para Pessoas Físicas

Para pessoas físicas, é necessário que não possuam dívidas bancárias superiores a R$ 3.000,00 até 31/01/2023. Isso exclui financiamentos habitacionais e limites de crédito não utilizados.

Condições para MEIs

Os MEIs, que desempenham um papel crucial na economia brasileira, precisam ter pelo menos 12 meses de atividade como MEI. Além disso, devem ter um faturamento anual inferior a R$ 81.000,00 e não possuir mais de R$ 3.000,00 em dívidas bancárias até a data citada.

Pagamento das parcelas do empréstimo

As parcelas do empréstimo são debitadas automaticamente no dia do vencimento, na conta que recebeu o crédito. Você também pode gerar o boleto para pagamento da parcela do empréstimo pelo site da CAIXA.

O que acontece se você não pagar as parcelas do empréstimo?

Se você não pagar as parcelas do empréstimo, poderá enfrentar várias consequências, incluindo multas e juros. Por isso, é essencial garantir que você possa fazer os pagamentos antes de solicitar o empréstimo.

A Importância do Pagamento do DAS e da Declaração Anual

Para os MEIs, cumprir com o pagamento do DAS é de extrema importância. Essa regularidade fiscal demonstra compromisso e aumenta as chances de obtenção deste crédito.

Oportunidade para MEIs

O Crédito Caixa Tem representa uma grande oportunidade para os MEIs, especialmente aqueles que buscam alavancar seus negócios. No entanto, para maximizar essa oportunidade, é essencial manter a regularidade das obrigações fiscais.

Como pagar as parcelas do Crédito CAIXA Tem?

As parcelas do Crédito CAIXA Tem são debitadas automaticamente na conta que recebeu o crédito no dia do vencimento. No entanto, caso necessário, é possível gerar um boleto para pagamento da parcela do empréstimo pelo site da CAIXA.

Serviços da CAIXA para empreendedores

A CAIXA oferece diversos serviços para quem deseja ter um negócio próprio. Além do Crédito CAIXA Tem, a instituição oferece outros tipos de crédito, seguros, investimentos, entre outros serviços.

Educação Financeira

A CAIXA também oferece informações sobre conceitos básicos de finanças, microcrédito, como organizar seu futuro e planejar suas finanças de forma simples e prática.

Canais de atendimento CAIXA

A CAIXA oferece diversos canais de atendimento para tirar suas dúvidas. Você pode entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, pelos aplicativos da CAIXA, entre outros canais.

Informações importantes

Lembramos que o Crédito CAIXA Tem está suspenso para novas contratações. No entanto, a CAIXA oferece outras opções de crédito que podem ser do seu interesse.