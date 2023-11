Caixa Tem LIBERARÁ novo valor AMANHÃ (23); veja se você tem direito

No decorrer e final do mês é quando inúmeros brasileiros e brasileiras começam a receber os principais pagamentos mensais. São os montantes que entram nas contas digitais, principalmente através da Caixa Econômica Federal. Ou seja, os depósitos são direcionados para a conta do Caixa Tem.

Neste mês, esses desembolsos já tiveram início e consistem em quantias mínimas de R$ 600, podendo alcançar (ou até mesmo exceder) R$ 900. Compreenda detalhadamente como estão funcionando os valores e quais são as pessoas que podem ser beneficiadas hoje, quarta-feira (22) e amanhã, quinta-feira (23) no Caixa Tem.

Benefícios distribuídos pelo Caixa Tem

Antes de mais nada, é essencial recordar que existem diversos tipos de remunerações que são efetuadas através da conta digital da Caixa. Ainda que tenha sido criada inicialmente para efetuar o pagamento do Auxílio Emergencial em 2020 e 2021, essa “conta social digital” se transformou em um produto permanente do banco.

Com ela, muitas pessoas passaram pelo processo de inclusão bancária, ou seja, passaram a utilizar a internet para serviços financeiros. Por conseguinte, atualmente, o banco continua a realizar pagamentos de benefícios através do Caixa Tem. Dentre eles, estão:

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): em alguns casos, pode ser depositado diretamente nessa conta;

INSS: atualmente, milhões de beneficiários do INSS recebem seus pagamentos através desse tipo de conta;

do INSS recebem seus pagamentos através desse tipo de conta; Abono salarial: o PIS, por exemplo, é um dos pagamentos disponibilizados pelo aplicativo;

Programa Bolsa Família: Atualmente, muitas pessoas estão recebendo o benefício diretamente pelo Caixa Tem.

Pagamentos começaram na sexta-feira (17)

Os pagamentos do Bolsa Família pelo Caixa Tem para os beneficiários com NIS Final 1 começaram na última sexta-feira (17). Aqueles que têm NIS Final 2, 3 e 4 também já receberam os pagamentos ao longo da semana.

Como sempre, o cronograma segue a ordem dos números finais, começando em 1 e terminando em 0. Vale ressaltar que a maioria dos últimos beneficiários que começaram a receber o Bolsa Família passaram a fazê-lo através da conta da Caixa, no Caixa Tem. Portanto, hoje em dia, há um grande número de pessoas recebendo dessa forma. A Caixa Econômica Federal continua sendo responsável pelos pagamentos do programa.



Como sacar pelo menos R$ 600 do Caixa Tem

Por fim, é importante destacar que somente os beneficiários do Bolsa Família – ou aqueles que recebem outros benefícios atualmente – podem efetuar o saque desse valor. Mesmo quem não possui um cartão, mas têm dinheiro na conta, podem retirar os valores em espécie. Confira o passo a passo para realizar o saque do Caixa Tem:

Abra o aplicativo do Caixa Tem ( Android ou iOS ) enquanto estiver conectado à sua conta;

ou ) enquanto estiver conectado à sua conta; Selecione a opção ‘Saque sem cartão’;

Agora, será necessário escolher a opção ‘Gerar código para saque’ e inserir a senha do aplicativo;

Um código será gerado, com validade de até uma hora;

Dirija-se a um caixa eletrônico e pressione o botão ‘Entra’;

e pressione o botão ‘Entra’; Em seguida, vá para ‘Saque Caixa Tem’ e insira o número do CPF, seguido pelo código;

Pronto! Escolha o valor e digite-o no teclado.

Cronograma de pagamentos

Pagamento no dia 17 de novembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 1;

Pagamento no dia 20 de novembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 2;

Repasses no dia 21 de novembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 3;

Repasses no dia 22 de novembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 4;

Pagamento no dia 23 de novembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 5;

Pagamento no dia 24 de novembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 6;

Repasses no dia 27 de novembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 7;

Repasses no dia 28 de novembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 8;

Pagamento no dia 29 de novembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 9;

Pagamento no dia 30 de novembro: benefício para aqueles com NIS terminando em 0.