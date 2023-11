Caleb Williams desmorona: começa a chorar nos braços da mãe após uma dura derrota para Washington

EUNão é apenas a NFL que está trazendo o drama agora, já que houve algumas cenas incrivelmente emocionantes no NCAA apresentando Trojans USC jogador Calebe Williams e sua mãe.

O início da temporada está longe de ser ideal para o Troianos e sofreram outro golpe no sábado ao serem derrotados em casa por 52 a 42 pelo Huskies de Washington.

Quarterback estrela Willians não foi capaz de esconder suas emoções depois de uma partida incrivelmente difícil e disputada.

O vídeo de Caleb Williams chorando nas arquibancadas com sua mãeFox Esportes

Ele foi direto para a mãe na arquibancada quando o relógio chegou a zero e pôde ser visto abraçando-a em lágrimas.

Estatísticas de Caleb Williams contra Washington Huskies

Não foi um jogo que Willians necessariamente jogou mal, então pode ser o caso de ele sentir que teve um bom desempenho, mas ainda não conseguiu garantir a vitória de seu time.

Ele terminou com 312 jardas de passe e três touchdowns com zero turnovers em 27 de 35 finalizações. Ele também adicionou um touchdown rápido.

Os Trojans USC estão sofrendo

O mau início de temporada está certamente a afectar o Troianos e seu estoque. Eles perderam três vezes nos últimos quatro jogos, tendo vencido seis consecutivas no início da temporada de futebol universitário de 2023.

Eles vão assumir o Patos de Oregon em Eugene na semana 11 antes de encerrar sua campanha da temporada regular com um jogo em casa contra o Bruins da UCLA.

“Quero ir para casa, abraçar meu cachorro e assistir a alguns shows”, Willians disse depois do jogo.

“Tipo, perdemos o jogo. Eu trabalho duro ao longo de meses, anos para ter grandes jogos como este, tentar vencer e jogar o seu melhor, cada um de nós.

“Saímos com uma derrota hoje, então, emocionalmente, quero ir para casa e brincar com meu cachorro.”