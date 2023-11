Calendário de Pagamento de Novembro + Abono Extra CONFIRMADOS! Veja datas e Valores

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamento de novembro de 2023, trazendo boas notícias para os aposentados e pensionistas. Além disso, foi confirmado o pagamento de um abono extra para uma categoria específica de beneficiários. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos detalhar todas as informações sobre o pagamento do INSS em novembro, incluindo datas, valores e quem terá direito ao abono extra.

Calendário de Pagamento INSS de Novembro

O calendário de pagamento do INSS é disponibilizado no início de cada ano, permitindo que os segurados se programem com antecedência em relação aos seus recebimentos mensais. Em novembro, os primeiros beneficiários a receberem são aqueles que têm direito ao piso salarial nacional. Em seguida, é a vez dos aposentados e pensionistas que recebem acima do valor mínimo.

Confira abaixo o calendário completo de pagamento INSS para novembro de 2023:

Último número do benefício Data de pagamento 1 24 de novembro 2 27 de novembro 3 28 de novembro 4 29 de novembro 5 30 de novembro 6 01 de dezembro 7 04 de dezembro 8 05 de dezembro 9 06 de dezembro 0 07 de dezembro

Para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo, o calendário de pagamento é organizado da seguinte forma:

Último número do benefício Data de pagamento 1 e 6 01 de dezembro 2 e 7 04 de dezembro 3 e 8 05 de dezembro 4 e 9 06 de dezembro 5 e 0 07 de dezembro

É importante ressaltar que essas datas não se aplicam aos beneficiários que receberam o abono extra nos meses de maio e junho de 2023.

Pagamento Extra do INSS para Aposentados



Em 2023, os aposentados e pensionistas do INSS receberam o décimo terceiro salário antecipadamente, nos meses de maio e junho, como forma de auxiliar financeiramente em meio à crise dos últimos anos. No entanto, existem segurados que começaram a receber o benefício após o mês de maio e, por isso, não receberam os valores na mesma época.

Para evitar prejuízos e a espera até 2024 para receber as próximas parcelas, foi confirmado o pagamento de um abono extra em parcela única e proporcional aos meses de benefício concedido. Vale ressaltar que esse abono não será pago para todos os aposentados e pensionistas, mas apenas para uma categoria específica de beneficiários.

Os valores do abono extra do INSS em novembro de 2023 variam de acordo com o salário recebido. Para os beneficiários que recebem o salário mínimo, o valor será de aproximadamente R$800. Já para aqueles que recebem o teto do INSS, o valor pago será em torno de R$5000.

Confira a seguir o calendário de pagamento do abono extra para aposentados:

Último número do benefício Data de pagamento 1 e 6 01 de dezembro 2 e 7 04 de dezembro 3 e 8 05 de dezembro 4 e 9 06 de dezembro 5 e 0 07 de dezembro

Verifique sua Aposentadoria no Meu INSS

Caso você tenha dúvidas em relação aos pagamentos do INSS ou queira verificar informações sobre sua aposentadoria, uma dica importante é acessar o portal Meu INSS. Lá, você poderá realizar consultas, obter extratos de pagamento, agendar atendimentos e muito mais. É uma forma prática e segura de acompanhar sua situação previdenciária.

Confirmação do Abono extra

O calendário de pagamento do INSS para novembro de 2023 traz boas notícias para os aposentados e pensionistas, com a confirmação do abono extra para uma categoria específica de beneficiários. É importante ficar atento às datas de pagamento e verificar sua aposentadoria no Meu INSS para esclarecer quaisquer dúvidas. A previdência social é essencial na vida de milhões de brasileiros, e estar informado sobre os pagamentos é fundamental para garantir a tranquilidade financeira.