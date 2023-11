Calendário INSS: Confira datas de pagamento da aposentadoria de novembro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios para o mês de novembro de 2023. Os depósitos começam no dia 25 e vão atender aproximadamente 37 milhões de aposentados e pensionistas ao longo do ano.

Entendendo o Calendário do INSS

O Calendário INSS é uma agenda divulgada pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social que informa as datas de pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios administrados pelo instituto. O calendário é organizado de acordo com o valor do benefício e o número final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário.

A organização das datas de pagamento do INSS é feita de acordo com o valor do benefício. Existem diferentes cronogramas para benefícios de até um salário mínimo e para aqueles que excedem o piso nacional.

Para verificar a data de pagamento, você precisa olhar o último número do seu cartão de benefício, ignorando o dígito após o traço. Os beneficiários habituais seguirão o padrão usual de pagamento.

Quem recebe benefícios do INSS?

Os beneficiários do INSS incluem aposentados, pensionistas e outros indivíduos que recebem benefícios como auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, entre outros. De acordo com as estatísticas, estima-se que cerca de 37 milhões de pessoas recebem benefícios do INSS.

Como identificar a data de pagamento?

A data de pagamento é identificada pelo último dígito do NIS. Por exemplo, se o número do seu NIS for 123456789-0, o último dígito para considerar é ‘9’.



Pagamentos de Novembro para Beneficiários que Recebem até um Salário Mínimo

A tabela a seguir mostra as datas específicas de pagamento para os beneficiários do INSS que recebem até um salário mínimo, de acordo com o final do NIS:

Calendário de pagamentos de novembro

Aqui estão as datas de pagamento para benefícios de até um salário mínimo:

Final 1: 24 de novembro;

Final 2: 27 de novembro;

Final 3: 28 de novembro;

Final 4: 29 de novembro;

Final 5: 30 de novembro;

Final 6: 1º de dezembro;

Final 7: 4 de dezembro;

Final 8: 5 de dezembro;

Final 9: 6 de dezembro;

Final 0: 7 de dezembro.

Pagamentos de Novembro para Beneficiários que Recebem mais de um Salário Mínimo

Os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo terão suas datas de pagamento ajustadas da seguinte maneira:

Finais 1 e 6: 1º de dezembro;

Finais 2 e 7: 4 de dezembro;

Finais 3 e 8: 5 de dezembro;

Finais 4 e 9: 6 de dezembro;

Finais 5 e 0: 7 de dezembro.

Serviços disponíveis nas plataformas digitais do INSS

As plataformas digitais do INSS fornecem uma ampla gama de serviços para beneficiários, incluindo:

Agendar ou reagendar perícias médicas

Consultar outros calendários de pagamento

Acompanhar processos em tempo real

Atualizar dados cadastrais

A recomendação do INSS é que todos os beneficiários se familiarizem com o uso das plataformas digitais para evitar deslocamentos e aglomerações desnecessários, especialmente durante a pandemia.

Consultando o extrato do INSS

A consulta ao extrato do INSS pode ser feita através do aplicativo do INSS ou do portal Meu INSS. Para acessar, você precisa de uma conta Gov.br, que é a identificação única para os serviços digitais do governo federal.

Tanto no aplicativo quanto no site, você pode verificar informações importantes, como o extrato de pagamento de benefícios, previsões de pagamentos futuros, datas de pagamento e também pode marcar ou remarcar perícias, além de utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da previdência social.

Benefícios do INSS

Além de diferentes tipos de aposentadoria, como por idade e invalidez, o INSS também oferece benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salários família e maternidade, pecúlio e seguro-defeso.

Compreender o calendário INSS é crucial para todos os beneficiários do INSS. Além de conhecer as datas de pagamento, os beneficiários também podem aproveitar os serviços online oferecidos pelo INSS para facilitar a gestão de seus benefícios. Portanto, é altamente recomendável que todos os beneficiários mantenham seus dados atualizados e estejam atentos à divulgação do calendário e às respectivas datas de recebimento dos seus benefícios.