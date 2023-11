Calendário, novo valor e benefícios extras

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, destinado a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos discutir os pagamentos do Bolsa Família em novembro, o calendário, o novo valor e os benefícios extras.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família

Em novembro, os beneficiários do Bolsa Família receberão os valores correspondentes ao seu benefício. No entanto, esses pagamentos não serão antecipados nem haverá aumento. Aqui está o calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família de novembro:

NIS terminando em 1: 17 de novembro;

NIS terminando em 2: 20 de novembro;

NIS terminando em 3: 21 de novembro;

NIS terminando em 4: 22 de novembro;

NIS terminando em 5: 23 de novembro;

NIS terminando em 6: 24 de novembro;

NIS terminando em 7: 27 de novembro;

NIS terminando em 8: 28 de novembro;

NIS terminando em 9: 29 de novembro;

NIS terminando em 0: 30 de novembro.

Vale Gás em Novembro

Em novembro, os beneficiários do Bolsa Família não receberão os valores do Vale Gás. O Vale Gás é um programa de auxílio à compra do gás de cozinha, destinado a famílias de baixa renda, com prioridade para mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência.

Pagamentos do 13º Salário

Os beneficiários do Bolsa Família não receberão os pagamentos do 13º salário do Bolsa Família, com exceção dos estados da Paraíba e Pernambuco, que são os estados que oferecem o abono natalino.

Como verificar os valores do Bolsa Família?



Existem várias maneiras de verificar os valores do Bolsa Família que serão pagos em novembro. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, oferece diversas maneiras eficientes para que os beneficiários possam verificar os valores a serem recebidos de forma totalmente online.

Opções para verificar os valores

Aplicativo do Bolsa Família: Disponível para Android e iOS, este aplicativo permite que você verifique os valores do Bolsa Família. Aplicativo do Caixa Tem: Também disponível para Android e iOS, este aplicativo é outra opção para verificar os valores. Aplicativo do Cadastro Único: Este aplicativo, assim como o site do programa, permite que você verifique os valores do Bolsa Família. Portal Cidadão da Caixa: Este portal é uma maneira conveniente de verificar os valores do Bolsa Família. Atendimento telefônico: Ligando para os números 121 e 111, você pode obter informações sobre os valores do Bolsa Família.

Horário de Liberação do Bolsa Família

De acordo com a Caixa, os benefícios sociais começam a ser liberados nas primeiras horas do dia. Até as 9h da manhã, o beneficiário já possui o dinheiro depositado na conta.

Sacando o Bolsa Família

Os beneficiários que estão acostumados a sacar pelo cartão do Bolsa Família, cartão do Auxílio Brasil ou Cartão Cidadão podem continuar retirando o dinheiro nas lotéricas, correspondentes e agências da Caixa. Portanto, neste mês de novembro dois grupos, aqueles com NIS final 2 e 7, receberão a parcela do Bolsa Família antecipada em novembro.

Orçamento das famílias

O Bolsa Família é um programa de especial importância para muitas famílias em todo o Brasil, pois é uma transferência de renda que impacta diretamente o orçamento dessas famílias. É importante estar ciente das datas de pagamento e verificar regularmente os valores a serem recebidos para evitar surpresas. Atualmente, o programa beneficia mais de 21 milhões de famílias brasileiras, fornecendo um auxílio financeiro para aqueles que vivem em condições de vulnerabilidade socioeconômica.

Novo Auxílio para Quem Recebe o Bolsa Família

O auxílio cesta básica é uma iniciativa do Governo Federal para ajudar famílias cadastradas no Bolsa Família. No entanto, nem todas poderão participar e receber a cesta básica.

Elegibilidade para o Novo Auxílio

Famílias que receberam renda mensal no último ano, que têm membros recebendo seguro-desemprego ou benefícios previdenciários, que recebem outros programas do Governo, exceto Bolsa Família, ou que possuem membros servidores públicos, não podem receber o auxílio.

Como se Cadastrar para o Novo Auxílio

Para se candidatar ao novo auxílio, basta procurar um posto de atendimento mais próximo de sua casa e criar o cadastro. A assistência busca ajudar famílias que já participam do sistema para receber um adicional de R$150, além dos R$600 mensais do Bolsa Família.