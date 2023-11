Calvin Klein está com DIVERSAS VAGAS abertas; Veja como se inscrever e locais!

A Calvin Klein, famosa marca especializada em couro, acessórios de estilo de vida, artigos de decoração, perfumaria, joalharia, relógios e pronto-a-vesti, está contratando novos funcionários no estado de São Paulo.

Dito isso, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a história da marca e sobre como se candidatar, vale a pena consultar a lista abaixo para ficar sabendo da lista de vagas ofertadas:

Analista de Treinamento e Desenvolvimento Pleno – São Paulo – SP – Treinamento: cuidará de todo ciclo de treinamentos e desenvolvimentos da Calvin Klein, propondo e executando os programas de treinamento, performance e clima da CK;

Auxiliar de Loja Temporário – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja Temporário – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Temporário – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Assistente Fiscal – Cotia – Cotia – SP – Fiscal;

Auxiliar de Loja – Itupeva – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Tijucas – SC – Lojas / Shopping;

Vendedor de Loja – Shopping Anália Franco – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – JK Iguatemi – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Shopping Anália Franco – São Paulo – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Calvin Klein

Sobre a marca, vale ressaltar que a Calvin Klein é uma das líderes globais dentre as marcas do universo da moda e do lifestyle, com uma história de ideais ousados, não conformistas e que representam tudo que faz.

Além disso, seus produtos possuem design responsável, desenvolvimento de alta qualidade e descarte de quaisquer detalhes desnecessários. Sempre busca desenvolver peças únicas que se mantenham atemporais ao longo de todas as estações. As vendas globais dos produtos da Calvin Klein foram de aproximadamente US$9.3 bilhões (9 bilhões e 300 milhões de dólares) em 2022.

Por fim, a Calvin Klein continua consolidando sua posição como inovadora nas plataformas digitais emergentes e nas campanhas de marketing modernas. A PVH adquiriu a Calvin Klein em 2003 e continua trabalhando em torno de uma abordagem focada no crescimento da relevância, presença e crescimento de longo prazo ao redor do mundo.

Confira alguns benefícios



Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Auxílio-farmácia / medicamento;

Seguro de Vida;

Vale-refeição;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Estacionamento;

Sala de Descompressão;

Programas de Treinamento;

Programas de Desenvolvimento;

Programas de Parcerias com empresas;

Possibilidade de Home Office.

Como enviar o currículo?

Como você já pôde conferir a lista de vagas da Calvin Klein, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

