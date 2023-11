Cam Akers sofre possível lesão que pode acabar com sua carreira na vitória dos Vikings sobre os Falcons

Cgalinha Cam Akers foi negociado com o Minnesota Vikings em setembro deste ano, seria um recomeço tanto para o jogador quanto para seu ex-time, o Rams de Los Angeles.

Kyren Williams entrou em cena para os Rams, aumentando a produção até que uma lesão no joelho o levou ao IR em meados de outubro. Akers demorou um pouco para se acostumar, mas começou acumulando toques de dois dígitos em jogos começando na semana 7.

Cam Akers rasga seu tendão de Aquiles novamente

Ele atingiu dois dígitos novamente no domingo contra o Falcões de Atlantamas sofreu uma lesão no segundo tempo que o deixou incapaz de colocar peso na perna esquerda.

A lesão foi inicialmente considerada um “tornozelo“, mas seguindo o jogo, Vikingstreinador principal Kevin O’Connell disse que a equipe acredita que Akers sofreu uma lesão no tendão de Aquiles.

Esta seria a segunda ruptura de Aquiles do Akers em sua carreira, embora esta seja na outra perna.

Akers rompeu o tendão de Aquiles direito durante o campo de treinamento antes da temporada de 2021. O running back teve uma rápida recuperação, fazendo uma aparição na temporada regular e depois jogando todos os quatro jogos dos playoffs dos Rams durante a sua Super Bowl correr.

Mas estava claro que Akers era uma sombra do que era como jogador. Ele teve uma média mísera 2,6 jardas por carregamento nos playoffs.

Na temporada seguinte, em 2022, Akers não teve destaque no ataque no início do ano. Ele passou a solicitar uma negociação, embora mais tarde ele tenha negado. Akers então viu grandes cargas de trabalho com a temporada dos Rams praticamente terminada.

Mas em 2023, ficou claro que os Rams não o valorizavam muito. É por isso que ele foi negociado com Minnesota. Akers apenas calculou a média 2,7 jardas por carregamento este ano com os Vikings. Com mais uma lesão no tendão de Aquiles para se recuperar, é justo imaginar se vimos o último running back no NFL.