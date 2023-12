Camicado OFERECE VAGAS por todo o Brasil; Envie o currículo!

A Camicado, famosa empresa especializada em casa e decoração, oferecendo os melhores produtos e serviços com muita qualidade, modernidade e afeto, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Desse modo, antes de falar mais sobre, consulte quais são os cargos vagos no presente momento:

Analista de Planejamento e Controle de Produto – São Paulo – SP – Efetivo;

AOL – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente de Lista – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Loja – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente de Produtos Financeiros – Barueri – SP – Efetivo;

Assistente de Projetos e Processos – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Novos Canais – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Loja – PCD – Shopping Rio Mar Aracaju – Aracaju – SE – Efetivo;

Assistente de Loja – Belém – PA – Efetivo;

Assistente de Operação de Loja – Londrina – PR – Efetivo;

Assistente de Vendas Intermitente – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente de Vendas Intermitente – Florianópolis – SC – Efetivo;

Auxiliar Operacional – Florianópolis – SC – Efetivo;

Auxiliar Operacional – Várias cidades pelo país – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Lago Norte – DF -Efetivo;

Gerente de Loja – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Gerente de Loja – Manaus – AM – Efetivo;

Supervisor (a) de Loja – Belém – PA – Efetivo: Distribuição de metas, acompanhamento e monitoramento de vendas, realizar abertura e fechamento da loja, comunicar a equipe sobre campanhas de incentivo de vendas, coordenar as atividade de recebimento, abastecimento e organização;

Supervisor de Loja – Florianópolis – SC – Efetivo;

Supervisor de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Belo Horizonte – MG e vários locais – Efetivo;

Especialista de Mídia – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Florianópolis – SC – Efetivo.

Mais sobre a Camicado

Contando um pouco mais sobre a Camicado, é interessante destacar que trata-se de uma rede de lojas especializada em casa & decoração com mais de 25 anos de mercado.

Possui grande variedade de produtos, entre artigos de decoração, utensílios de cozinha, mesa posta, eletroportáteis, cutelaria, cama, mesa e banho e organização. Por fim, a Camicado oferece atendimento personalizado atrelado a um ambiente agradável e diferenciado.

Confira alguns benefícios

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Vale transporte;

PLR – Participação nos Lucros e Resultados;

Desconto na Compra de Produtos das lojas do Grupo Renner S.A;

Good Card;

Gympass.

Como enviar o portfólio?



Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!