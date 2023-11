Campanha Limpa Nome da Serasa: negocie suas dívidas!

A Campanha Serasa Limpa Nome é uma iniciativa que visa auxiliar os cidadãos brasileiros a quitarem suas dívidas e saírem da lista de inadimplentes. Através dela, é possível encontrar ofertas de negociação nos canais oficiais da Serasa ou participar do Feirão Serasa Limpa Nome, que ocorre anualmente.

O que é o Serasa Limpa Nome

O Serasa Limpa Nome é a maior plataforma de renegociação de dívidas do país. Seu principal objetivo é proporcionar uma oportunidade para que os consumidores possam renegociar suas dívidas com os credores sob condições de pagamento mais favoráveis.

Como o Serasa Limpa Nome Funciona

O Serasa Limpa Nome funciona da seguinte maneira:

Acesse o site do Serasa Limpa Nome ou o aplicativo, informando seu CPF e senha. Confira sua dívida na tela e clique em “Negociar”. Escolha a melhor opção de pagamento (Pix ou boleto, por exemplo) e o número de parcelas. Confirme as condições escolhidas e pronto!

Vantagens do Serasa Limpa Nome

Negociar suas dívidas através do Serasa Limpa Nome traz diversas vantagens:

Descontos que podem chegar a 99%;

Parcelamento da dívida em até 72 vezes;

Diferentes meios de pagamento, incluindo o Pix;

Praticidade ao negociar de forma online.



O Feirão Serasa Limpa Nome

O Feirão Serasa Limpa Nome é uma excelente oportunidade para quem deseja negociar suas dívidas com diferentes empresas, com descontos de até 99%. Ele acontece todos os anos, e em 2023 será realizado entre os dias 30 de outubro e 30 de novembro.

Como Participar do Feirão Serasa Limpa Nome

Existem duas formas de participar do Feirão Serasa Limpa Nome: de forma presencial ou online.

Participação Presencial

Para participar presencialmente, basta levar um documento com foto e o CPF para a consulta e negociação das dívidas. O atendimento presencial do Feirão acontece em cinco cidades, e as atualizações podem ser acompanhadas na página oficial do Feirão.

Participação Online

Para participar de forma online, basta acessar o site do Serasa Limpa Nome, o aplicativo da Serasa ou o WhatsApp oficial da Serasa.

Parcerias do Feirão Serasa Limpa Nome

Na edição de 2023 do Feirão Serasa Limpa Nome, a Serasa contou com a parceria de mais de 500 empresas, incluindo empresas de energia elétrica, como Enel SP, Light RJ e Neonergia.

Descontos e parcelamentos

A campanha Serasa Limpa Nome é uma excelente oportunidade para quem deseja quitar suas dívidas e sair da lista de inadimplentes. Com descontos de até 99% e a possibilidade de parcelamento em até 72 vezes, vale a pena aproveitar as ofertas e condições de pagamento.

Cuidado com golpes

Especialmente durante eventos como o Feirão Serasa Limpa Nome, que oferece descontos de até 99% na negociação de dívidas, a preocupação com fraudes se intensifica. Para combater isso, a Serasa lançou um site de denúncias, onde os consumidores podem reportar suspeitas de falsificações.

Abaixo você confere algumas dicas para se proteger de fraudes e golpes.

Proteja Seus Dados

Nunca forneça seus dados a ninguém. Seus dados pessoais são sua primeira linha de defesa contra fraudes financeiras.

Comunicação Oficial

Sempre se comunique com a Serasa pelos canais oficiais. O site e o App são os meios de comunicação oficiais da empresa.

Desconfie de Ofertas Atraentes

Desconfie de ofertas muito atraentes que chegam até você via redes sociais, telefone ou e-mails.

Evite Redes Públicas

Evite acessar sites e aplicativos que pedem dados bancários em redes públicas/abertas de Internet.

Cuidado com Links Suspeitos

Não clique em links de origem suspeita, seja por e-mail ou SMS.

Negocie Diretamente

Negocie dívidas negativadas ou contas atrasadas diretamente com o credor ou pela plataforma Serasa Limpa Nome.

Cuidado com Boletos Não Solicitados

E não pague boletos enviados em nome da Serasa ou qualquer outra empresa se não tiver solicitado.

Feirão Serasa Limpa Nome

Durante o feirão, os consumidores podem encontrar mais de 530 milhões de ofertas, com até 99% de desconto, concedidas por mais de 500 empresas, entre concessionárias de energia, operadoras de telefonia, varejistas, bancos e outras instituições financeiras.