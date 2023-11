Campeonato Mundial PFL 2023: Derek Brunson chama Jake Paul após vitória desigual sobre Ray Cooper III

Derek Brunson fez uma estreia de sucesso no PFL com vitória por decisão unânime sobre Ray Cooper III em sua primeira luta fora do UFC em 11 anos.

O veterano desafiante dos médios teve que sobreviver a um susto precoce no Campeonato Mundial da PFL depois que Cooper marcou um knockdown surpreendente, mas a partir daí foi um trânsito de mão única até o fim da luta. Brunson derrubou Cooper repetidamente e apenas o atacou na tela enquanto acertava uma série de socos para garantir a vitória com os juízes marcando a luta por 30-27, 30-25 e 30-25 a seu favor.

Depois, Brunson não perdeu tempo convocando outro grande nome para o elenco do PFL.

“É bom estar no PFL”, disse Brunson. “Ray é um cara durão, ele não deve ser menosprezado. Ele veio aqui para trazê-lo.

“Eu vim aqui para o baile, onde diabos está Jake Paul? Vim aqui para as grandes lutas. Da próxima vez vamos procurar o final.”

Usando uma vantagem significativa de tamanho e alcance, Brunson tentou intimidar Cooper logo no início, enquanto ameaçava com quedas, mas o bicampeão do PFL continuou jogando bombas enormes para afastar o veterano do UFC. Com a perna apoiada no ombro de Brunson enquanto tentava lutar contra uma queda, Cooper desferiu uma série de socos em sucessão – e os tiros derrubaram Brunson no chão.

Cooper seguiu com vários outros golpes fortes enquanto tentava encerrar a luta, mas Brunson conseguiu contra-atacar com uma queda. Assim que a luta chegou ao chão, Brunson rapidamente subiu na montaria, onde começou a desferir socos com Cooper preso embaixo dele.

Cooper sobreviveu para ver o segundo round, mas Brunson obviamente decidiu que o wrestling seria sua maior vantagem, então ele não perdeu tempo arrastando a luta de volta para o chão. A partir daí, Brunson avançou sua posição para pegar as costas enquanto atacava continuamente com socos.

Faltando cinco minutos para o final, Cooper tentou desesperadamente virar a mesa enquanto golpeava com golpes selvagens e, eventualmente, conseguia sua própria queda. O sucesso foi de curta duração, no entanto, com Brunson invertendo posições para voltar a ficar em cima de Cooper, onde ele começou seu ataque ground and libra novamente.

Brunson continuou martelando Cooper até que o sino final soou para encerrar a luta e garantir a vitória. Quando acabou, as estatísticas do PFL mostraram Brunson superando Cooper por 159 a 14 no total de rebatidas.

Embora tenha convocado Paul para sua próxima luta, Brunson pode, em vez disso, ter um confronto final com o campeão peso médio do Bellator, Johnny Eblen, que esteve presente na noite de sexta-feira assistindo o desenrolar da luta do lado da jaula.