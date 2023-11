Canais do WhatsApp vão ganhar mais opções de mensagens

Os Canais do WhatsApp foram a mais nova inovação que o app trouxe para os usuários e parece que o mensageiro ainda não está totalmente satisfeito com a funcionalidade. A Meta parece que quer trazer novos recursos para administradores de canais melhorarem suas interações com seus seguidores.

O site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o programa de testes do aplicativo, revelou uma nova atualização que mostra os planos do WhatsApp de adicionar uma mensagem de voz e um recurso de figurinhas aos canais no futuro. A novidade apareceu na atualização 2.23.23.2 do beta WhatsApp para Android.

Como mostra a captura de tela feita pelo WABetaInfo, será possível compartilhar mensagens de voz em canais em uma atualização futura do aplicativo. Atualmente, é possível compartilhar um número muito limitado de tipos de mensagens dentro dos canais, como mensagens de texto, fotos, vídeos e GIFs.

Mensagens de voz e figurinhas oferecem uma forma de comunicação mais dinâmica e expressiva em comparação ao texto sozinho, e esses recursos podem levar a um melhor envolvimento com os seguidores do canal.

Além disso, oferecer a possibilidade de compartilhamento de mensagens de voz e figurinhas contribui para melhorar o canal com uma comunicação mais eficiente por meio do compartilhamento de atualizações. Acreditamos que eles também podem ajudar os administradores de canais a alcançar um público mais amplo, tornando seus canais menos estáticos e mais atraentes.

Reações nos Canais vão ter mudança

Além desse recurso, os Canais do WhatsApp vão passar por outra mudança. Uma outra atualização revelada pelo WABetaInfo mostra que alguns beta testers já estão testando um filtro de reação de mensagens para canais, tornando mais fácil ver quais dos seus contatos reagiram.

A novidade apareceu na atualização 2.23.23.2 do WhatsApp beta para Android. Um novo filtro ao visualizar a lista de reações para atualizações do canal está disponível que permite aos administradores de canal visualizarem as reações individuais de seus contatos, proporcionando-lhes um novo recurso para obter informações valiosas sobre como seus contatos estão recebendo e reagindo ao conteúdo que compartilham em seus canais.



Esse recurso também traz uma camada adicional de interação e feedback de seus contatos quando você compartilha uma nova atualização do canal, pois os administradores agora podem entender melhor quais atualizações chamam a atenção de seus contatos.

Essas informações também podem ajudar os administradores de canal a identificar o conteúdo que se conecta de forma mais eficaz com seu público e contatos, permitindo-lhes otimizar sua estratégia de canal para refinar futuras atualizações e engajamento.

É importante mencionar que esta informação é acessível exclusivamente aos administradores do canal. Como resultado, mesmo que alguém esteja seguindo o mesmo canal que você, você não poderá ver as reações deles às atualizações do canal, pois esta ação é privada e apenas os administradores do canal têm esse privilégio.

O que são os Canais do WhatsApp?

A nova ferramenta criada pela Meta autoriza o envio de materiais em formato de texto, foto, vídeo, figurinhas e até de enquetes para os seguidores. Trata-se de uma ferramenta que vai possibilitar que uma determinada organização tenha um contato mais direto com o seu público.

Quem usa o Telegram, certamente entende que a descrição acima se assemelha muito aos seus canais. De fato, ao menos em um primeiro momento, não há uma grande diferenciação entre os dois sistemas.

Na nova atualização, o sistema de canais de WhatsApp fica localizado em uma área separada daquela em que você costuma ter as suas conversas. Para encontrá-los no aplicativo é só seguir os seguintes passos:

Acesse a aba “Atualizações” na barra inferior do mensageiro;

Na seção “Encontrar canais”, entre em “Mostrar tudo”;

Navegue pelas opções “todos”, “mais ativos”, “mais procurados” ou “novos” para procurar canais;

Use a busca para pesquisar canais de seu interesse;

Entre em um canal e se inscreva.