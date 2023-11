Canal Billboard Music Awards 2023: Onde você pode assistir à cerimônia?

TO Billboard Music Awards não será transmitido pela televisão em 2023, mas poderá ser assistido online no domingo, 19 de novembro.

O Billboard Music Awards 2023 (BBMAs) promete entregar uma experiência única de premiação, combinando música e conteúdo exclusivo para entreter os fãs.

Com um novo conceito, a cerimónia incluirá celebrações dos vencedores, momentos de bastidores e performances criadas por alguns dos principais artistas do mundo.

As performances e prêmios estarão disponíveis nos canais sociais do BBMAs e da Billboard, bem como via BBMAs.watch no domingo, 19 de novembro às 17h ET.

A iniciativa visa proporcionar uma experiência mais imersiva e próxima aos fãs de música, apresentando uma variedade de estrelas da música, incluindo Karol G, Stray Kids, David Guetta e Bebe Rexha, Peso Pluma, NewJeans e Wallen.

Quem está cotado para vencer?

Taylor Swift como a principal finalista do Billboard Music Awards 2023 com suas 20 indicações em diversas categorias, ao mesmo tempo em que já é a maior vencedora feminina da história dos BBMAs, com 29 prêmios.

Nesta edição, ela terá a oportunidade de vencer Drake, que já conquistou 34 prêmios e é finalista em 14 categorias este ano. As expectativas são altas de que Taylor Swift pode se tornar o maior vencedor da história dos BBMAs.

Além disso, existe a possibilidade de ela quebrar DrakeO recorde de maior número de prêmios ganhos em uma única noite, depois que o rapper canadense recebeu 13 prêmios na edição de 2017.

Quem ganhou em 2022?

O BBMAs 2022 foi realizado no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada e viu Olivia Rodrigo sair com o maior número de elogios, com sete. Drakeno grupo masculino, conquistou cinco prêmios para ampliar sua liderança como artista mais condecorado do BBMA, enquanto BTS tornou-se o grupo de maior sucesso na história da premiação.

Rodrigo não foi o artista mais indicado. A homenagem foi para O fim de semana que foi listado para 17 prêmios diferentes. Gato Doja foi a artista feminina mais indicada em 14 indicações, enquanto BTS foi o grupo mais indicado.