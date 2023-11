Cancelamento do BPC? Veja os principais motivos que levam a perda do benefício

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) do INSS é destinado a pessoas idosas e com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Apesar da importância do benefício, ele tem sido alvo de suspensões devido a falhas na prestação de informações por parte dos beneficiários.

Ao solicitar o BPC/LOAS, é necessário fornecer diversas informações relevantes para a concessão do benefício. No entanto, muitos solicitantes têm enfrentado problemas ao esquecer de informar esses dados durante o processo. Essa negligência tem consequências sérias, levando à suspensão do benefício.

Além do esquecimento, diversos outros motivos podem ser determinantes para o cancelamento deste auxílio destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade. Neste artigo, buscamos explorar as principais razões por trás do cancelamento do BPC.

Motivos que levam ao cancelamento do BPC

Como já dito anteriormente, o BPC é uma assistência fundamental para aqueles em situação de vulnerabilidade social, mas diversos motivos podem levar à perda desse auxílio crucial. Um desses motivos pode ser a ausência de atualização periódica das informações no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Manter os dados cadastrais atualizados é essencial para garantir a continuidade do auxílio.

Alterações na renda familiar que ultrapassem os limites estabelecidos para a concessão do BPC também podem levar à perda do benefício. Portanto, a verificação constante da situação financeira da família é fundamental para evitar surpresas desagradáveis.

De acordo com informações disponibilizadas pelo INSS, a não realização ou a falta de comprovação na prova de vida pode resultar na suspensão do BPC. Vale lembrar que a prova de vida é uma exigência para garantir a validade e a continuidade do benefício.

Além disso, é importante entender que em caso de falecimento do beneficiário, o benefício é automaticamente encerrado. Sendo assim, os cidadãos devem ficar atentos às condições estabelecidas para preservar seu direito ao Benefício de Prestação Continuada.



Você também pode gostar:

Veja como solicitar o Benefício de Prestação Continuada

Diferentemente de outros benefícios, não é necessário ter contribuído para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para ser elegível ao BPC. Contudo, é importante saber que, embora o BPC assegure um auxílio mensal, não inclui o recebimento do 13º salário e não prevê pensão por morte.

O processo de solicitação do BPC foi simplificado para maior comodidade dos requerentes. Todo o pedido pode ser realizado de forma online, eliminando a necessidade de deslocamento até uma agência do INSS. Essa medida visa facilitar o acesso ao benefício, proporcionando uma alternativa mais eficiente e acessível aos cidadãos.

Para dar entrada no processo, os cidadãos que cumprem os requisitos de elegibilidade do benefício devem acessar o portal Meu INSS por meio do site oficial ou do aplicativo. Caso não possua cadastro, será necessário criar uma conta. Dentro da plataforma Meu INSS, será preciso localizar e clicar na opção “Novo Pedido”.

Nesse momento é possível utilizar a barra de pesquisa para digitar “benefício assistencial” e encontrar o serviço desejado na lista de resultados. Por fim, o requerente deve ler as informações apresentadas na tela e prosseguir seguindo as instruções fornecidas.

Vale lembrar que durante a solicitação será necessário apresentar toda a documentação exigida, como o CPF de todos os membros da família que residem no mesmo domicílio. Mais informações sobre o BPC podem ser obtidas nos canais oficiais do INSS.