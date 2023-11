Candidatos podem usar documentos digitais para se identificar

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma importante avaliação do desempenho escolar dos estudantes brasileiros ao término da educação básica. Com mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no país. As instituições de ensino público e privado utilizam as notas do Enem como títulos de seleção, além de servirem de parâmetro para acesso aos auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Neste artigo, abordaremos a identificação dos participantes no Enem 2023 e como os documentos digitais podem ser usados ??para esse fim. Explicaremos os documentos válidos, os aplicativos oficiais que devem ser usados ??e as orientações fornecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame.

Documentos de Identificação Válidos

É imprescindível que os participantes do Enem 2023 apresentem um documento de identificação oficial com foto no dia do exame. Diversos documentos são aceitos, desde que estejam dentro das especificações previstas pelo Inep.

Cédulas de identidade : São aceitas as cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, Polícias Militares e Federais, ou pelas Forças Armadas. Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros : Inclui no caso de estrangeiros reconhecidos como refugiados. Carteira de Registro Nacional Migratório e Documento Provisório de Registro Nacional Migratório : Documentos válidos para participantes estrangeiros. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) : A CNH também é aceita como documento de identificação válido no Enem 2023. Carteira de Trabalho e Previdência Social : A carteira de trabalho impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997 também é válida. Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe : A identificação emitida por ordens ou conselhos de classe, que tenha validade como documento de identidade por lei, pode ser utilizada. Passaporte : O passaporte é outro documento válido para a identificação no Enem.

Documentos Digitais para Identificação

Uma para o Enem 2023 é a possibilidade de utilizar documentos digitais para a novidade identificação dos participantes. O e-Título, Carteira Nacional de Habilitação digital e RG digital podem ser apresentados em aplicativos oficiais. É importante ressaltar que capturas de tela de documentos não serão aceitas.

O e-Título é uma versão digital do título de eleitor e pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais de aplicativos. Além de servir como documento de identificação no Enem, o e-Título também possui outras funcionalidades, como a consulta de informações sobre a situação eleitoral do participante.

A Carteira Nacional de Habilitação digital é a versão eletrônica da CNH, disponível por meio do aplicativo oficial do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Assim como a CNH física, a versão digital também pode ser utilizada como documento de identificação no Enem.



O RG digital é uma versão eletrônica do documento de identidade tradicional. Para utilizar o RG digital como documento de identificação no Enem, o participante deverá possuir o aplicativo oficial do órgão emissor do RG digital.

Importância dos Documentos de Identificação

Para evitar contratempos significativos no acesso ao local de prova, é essencial que os participantes do Enem 2023 tenham atenção aos documentos de identificação válidos. Além de constarem no edital do exame, essas informações importantes podem ser conferidas no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante.

Embora o Cartão de Confirmação de Inscrição não seja obrigatório, o Inep recomenda que os participantes o levem no dia do exame. Assim, eles terão acesso rápido a informações como local de prova, dados, horário e número de inscrição.

Identificação Especial

Caso o participante esteja impossibilitado de apresentar o documento oficial com foto por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, ainda é possível realizar as provas do Enem. Nesses casos, é necessário apresentar um boletim de ocorrência expedido pelo órgão policial, com dados de até 90 dias do primeiro dia de aplicação do exame (5 de novembro).

Além do boletim de ocorrência, o participante precisará passar por uma identificação especial no local de prova. Essa identificação é feita por meio da coleta de informações pessoais, a fim de garantir a segurança e a identificação correta do candidato.

Aprovação das Notas do Enem

Além de ser utilizado como seleções de seleção pelas instituições de ensino brasileiras, o Enem também pode ser aproveitado em processos seletivos de instituições portuguesas. Por meio de convênios com o Inep, diversas instituições em Portugal aceitam as notas do Enem como forma de ingresso na educação superior.

Esses acordos facilitam o acesso de estudantes brasileiros a programas de intercâmbio e de graduação em instituições portuguesas, proporcionando uma oportunidade única de vivenciar uma experiência acadêmica internacional.

Confira os documentos e aproveite a oportunidade

O Enem 2023 está se aproximando, e é fundamental que os participantes estejam preparados para realizar o exame de forma tranquila. A identificação correta no dia da prova é um dos aspectos mais importantes a serem considerados.

A utilização de documentos digitais, como o e-Título, Carteira Nacional de Habilitação digital e RG digital, traz mais comodidade e facilidade para os participantes. No entanto, é fundamental seguir as orientações do Inep e utilizar os aplicativos oficiais para apresentar esses documentos.

Lembramos também a importância de conferir os documentos de identificação válidos, tanto no edital do Enem quanto no Cartão de Confirmação de Inscrição. Caso haja algum imprevisto, é possível realizar as provas mediante apresentação de boletim de ocorrência e passar por uma identificação especial no local de prova.

O Enem é uma oportunidade única para os estudantes brasileiros ingressarem no ensino superior. Aproveite essa chance, esteja bem preparado e boa sorte no exame!